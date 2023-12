Traumstart in den Advent-Adventmarkt Gschwandt

Die Advent­zeit ist gekom­men. Und mit ihr auch der Advent­markt in der Gemein­de Gschwandt am 1. und 2.12.2023.

Wäh­rend das Wet­ter bei den letz­ten Vor­be­rei­tun­gen am Frei­tag Vor­mit­tag alles ande­re als pri­ckelnd war (Regen, Regen, Regen), war der Start um 14:00 Uhr schon viel­ver­spre­chen­der. Über­gang zu Schnee­fall am Nach­mit­tag. Der Regen hielt aber auch so die vie­len Besu­cher nicht ab, die aus allen Him­mels­rich­tun­gen zum bekann­ten Advent­markt in der Mehr­zweck­hal­le, im Gym­nas­tik­saal und am Vor­platz der Musik Volks­schu­le Gschwandt her­bei strömten.

Das Team der Gemein­de Gschwandt mit vie­len Hel­fe­rin­nen und Hel­fer, beson­ders die Mit­ar­bei­ter des Bau­ho­fes und die „Fee im Hin­ter­grund Ingrid Burg­stal­ler“, zau­ber­ten in den Räum­lich­kei­ten und am Vor­platz eine wirk­li­che Advent­stim­mung und die vie­len Aus­stel­ler mit ihren Kunst­wer­ken und Köst­lich­kei­ten schmück­ten ihre Stän­de und reg­ten so die Ver­kaufs­lust der Besu­cher an.

Am Vor­platz der Volks­schu­le gab es die ver­schie­dens­ten Schman­kerl und Köst­lich­kei­ten für jeden Geschmack, die von den Ver­ei­nen des Ortes vor­be­rei­tet waren. In der Keks­erl­back­stu­be für Kids wur­de flei­ßig Teig gerollt und geba­cken, in der Büche­rei gab es Vor­le­sun­gen und ein Höhe­punkt war um 16:00 Uhr ein Advent­sin­gen mit Hir­ten­spiel der Musik­volks­schu­le in der gegen­über lie­gen­den Pfarr­kir­che, die bis auf den letz­ten Platz belegt war. Der Rie­sen Applaus belohn­te die vie­len Kin­der der Schu­le mit ihren Leh­rer­rin­nen für die­sen per­fek­ten Auftritt.

Dann ging es wie­der zurück auf den Advent­markt, wo flei­ßig regio­na­le Kunst­wer­ke, Advent­krän­ze, Kek­se und Strick­wa­ren ein­ge­kauft wur­den. Gegen Abend gab es musi­ka­li­schen Genuss der Blä­ser­grup­pe vom Musik­ver­ein Gschwandt und drau­ßen kam rich­ti­ge Advent­stim­mung mit „lei­se rie­selt der Schnee“ auf. Am Sams­tag öff­ne­te um 14:00 Uhr wie­der der Advent­markt, um 16:00 Uhr fand in der Pfarr­kir­che die Advent­kranz Seg­nung statt und zur Freu­de der Kin­der kam um 18:00 Uhr der Niko­laus, der flei­ßig Niko­laus­sa­ckerl an die Kids verteilte.

Der Start in die Advent­zeit war per­fekt gelun­gen und mit dem Schnee­fall (der hef­tig aus­fiel) zog auch pünkt­lich der Win­ter in‘s Land!