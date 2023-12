Übern Hallstättersee kam der Nikolaus

Die Däm­me­rung über dem Hall­stät­ter­see war bereits her­ein­ge­bro­chen, als der Niko­laus mit der Fuhr nach Ober­traun ange­ru­dert kam!

Bei mys­tisch, stim­mungs­vol­ler Atmo­sphä­re wur­de der Niko­laus und sein Knecht Ruprecht, der den schwe­ren Gaben­sack mit­ge­bracht hat­te, von vie­len Kin­dern und Erwach­se­nen an Land gedul­dig erwartet.

Nach einer Geschich­te des Niko­laus und eini­gen Gedich­ten von den Kin­dern ver­teil­te er die mit­ge­brach­ten Geschen­ke und sorg­te so für hel­les Leuch­ten in den Kin­der­au­gen! Dann stieg er mit sei­nem Gehil­fen wie­der in die Fuhr und ent­schwand zu den Klän­gen der Ober­trau­ner Wei­sen­blä­ser in der Dun­kel­heit der Nacht!

Bereits am Nach­mit­tag gabs am Ufer des Hall­stät­ter­sees einen klei­nen, aber fei­nen Niko­laus- und Advent­markt mit Hand­werks­kunst, Selbst­ge­bas­tel­ten, Pony­rei­ten und klei­nen kuli­na­ri­schen Köstlichkeiten.

Orga­ni­siert wur­de der Niko­laus­be­such und der Advent­markt am See von den Ober­trau­ner Kin­der­freun­den, die seit vie­len Jah­ren die­se ein­zig­ar­ti­ge Ver­an­stal­tung durch­füh­ren und damit für strah­len­de Kin­der­au­gen sorgen!