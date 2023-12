Union Ohlsdorf Badminton Nachwuchs Spieler/innen höchst erfolgreich bei ÖM 2023

Am Wochen­en­de des 9./10. Dezem­ber wur­den in Vor­arl­berg in Egg die Öster­rei­chi­schem Meis­ter­schaf­ten der Schü­ler im Bad­min­ton ausgespielt.

Mit dabei 8 Star­ter aus dem Talen­tenest aus Ohls­dorf, die mit vol­lem Ein­satz um Medail­len kämpf­ten. Aus­ge­gan­gen sind sich dabei ins­ge­samt 6 Medail­len und 1 öster­rei­chi­scher Meistertitel.Diesen erreich­te Alex­an­der Puschl gemein­sam mit sei­nem Kärnt­ner Part­ner im Her­ren­dop­pel U15 in sou­ve­rä­ner Manier. Die bei­den wur­den ihrer Favo­ri­ten­rol­le mit einem kla­ren Final­sieg mehr als gerecht. Mit sei­nem bei­den wei­te­ren Medail­len war Alex der erfolg­reichs­te Spie­ler unse­res Nach­wuch­ses in Vorarlberg.

Die wei­te­ren Medail­len erran­gen die „Mayr-Sis­ters“ Leo­na und Liva. Leo­na erkämpf­te im Damen­dop­pel U15 und im Mixed­dop­pel U15 die Bron­ze­me­dail­le, Livia voll­ende­te den Medail­len­satz mit der Bron­ze­me­dail­le im Damen­ein­zel U13.

Eine Woche spä­ter fan­den in Kla­gen­furt die öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaf­ten der Jugend statt. Und hier war die unse­re Mann­schaft sehr erfolg­reich. Ins­ge­samt 3 öster­rei­chi­sche Meis­ter­ti­tel und 5 wei­te­re Medail­len war die Aus­beu­te unse­rer Jugend­spie­ler, die als ein­zi­ge Ver­tre­ter unse­rer Bun­des­lan­des ver­tre­ten durf­ten. Zwei­fa­che öster­rei­chi­sche Meis­te­rin wur­de Han­na Gil­les­ber­ger, die im Damen­dop­pel U17 und im Mixed­dop­pel U17 tri­um­phier­te. Neben­bei gewann sie im Damen­ein­zel die Bronzemedaille.Im Damen­dop­pel U19 gewann Sarah Dlapka mit ihrer Vor­arl­ber­ger Part­ne­rin den Bewerb. Im Mixed­dop­pel U19 schaff­te sie es mit ihrem Wie­ner Part­ner bis in Fina­le und erober­te damit die Silbermedaille.

Der drit­te im Bun­de, Lorenz Win­dau­er, erreich­te in allen Bewer­ben die Bron­ze­me­dail­le und fuhr damit auch schwer behan­gen ins „Bad­min­ton­zen­trum“ nach Ohls­dorf zurück.

Ins­ge­samt also mal wie­der sehr erfolg­rei­che öster­rei­chi­sche Meis­ter­schaf­ten für den Nach­wuchs der Sport­uni­on Ohls­dorf, die damit zeig­ten, dass sie allen wid­ri­gen Bedin­gun­gen an der hei­mi­schen Trainingsstätte.