Verkehrskontrolle führte zu Drogenplantage

Den rich­ti­gen Rie­cher bewie­sen Poli­zis­ten am Sams­tag in Att­nang-Puch­heim. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le ver­wei­ger­te ein Mann einen Dro­gen­test. Der Füh­rer­schein wur­de ihm abge­nom­men und eine Haus­durch­su­chung ange­ord­net. Bereits beim Betre­ten des Mehr­par­tei­en­hau­ses kam den Poli­zis­ten star­ker Can­na­bis­ge­ruch entgegen.

Am 02. Dezem­ber 2023 gegen 16:40 Uhr führ­te eine Strei­fe der Poli­zei eine Ver­kehrs­an­hal­tung bei einem 28-jäh­ri­gen PKW-Len­ker in Att­nang-Puch­heim durch, wobei bei die­sem eine Beein­träch­ti­gung durch Sucht­gift bei einer kli­ni­schen Unter­su­chung fest­ge­stellt wur­de und in wei­te­rer Fol­ge der Füh­rer­schein abge­nom­men wurde.

Da der PKW-Len­ker jeg­li­che Anga­ben zum Kon­sum bezie­hungs­wei­se Besitz ver­wei­ger­te, ord­ne­te die Staats­an­walt­schaft Wels eine Haus­durch­su­chung beim Ver­däch­ti­gen an. Bereits beim Betre­ten des Mehr­par­tei­en­hau­ses konn­ten die Poli­zis­ten star­ken Can­na­bis­ge­ruch wahr­neh­men. Bei der durch­ge­führ­ten Haus­durch­su­chung in der Woh­nung des 28-Jäh­ri­gen wur­den schließ­lich 0,80 Gramm Can­na­bis­kraut sichergestellt.

Star­ker Can­na­bis­ge­ruch führ­te zu Aufzuchtanlage

Nach­dem die Poli­zis­ten auf­grund des star­ken Can­na­bis­ge­ruchs im Vor­haus bei den ande­ren Woh­nun­gen klopf­ten, öff­ne­te ein 32-Jäh­ri­ger die Woh­nungs­tür. Es konn­te der Geruch ein­deu­tig zu die­ser Woh­nung zuge­ord­net wer­den. Der 32-Jäh­ri­ge zeig­te sich sofort gestän­dig soeben einen Joint kon­su­miert zu haben.

Im Schlaf­zim­mer fan­den die Poli­zis­ten eine Auf­zucht­an­la­ge, die als Trock­nungs­an­la­ge umge­baut wur­de. In die­ser Trock­nungs­an­la­ge wur­den ca. 150 Gramm Can­na­bis­kraut sicher­ge­stellt. Wei­te­re Blü­ten der Can­na­bis­pflan­ze wur­den im Back­rohr in der Küche getrock­net. Eben­so wur­den in der Woh­nung Sucht­gif­tu­ten­si­li­en, Bar­geld und ins­ge­samt 177,54 Gramm Can­na­bis­kraut sicher­ge­stellt. Anzei­gen fol­gen, so die Polizei.