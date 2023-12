Vermisste Frau tot aufgefunden

In Tief­gra­ben im Bezirk Vöck­la­bruck ist am Sams­tag eine ver­miss­te Frau von den Ein­satz­kräf­ten nur mehr tot auf­ge­fun­den werden.

Am 16. Dezem­ber 2023 erfolg­te eine Such­ak­ti­on nach einer abgän­gi­gen Frau im Alter von 69 Jah­ren aus dem Vöck­la­bruck, bei der auch die Feu­er­wehr betei­ligt war. Der Mann ver­stän­dig­te gegen 03:45 Uhr die Poli­zei über die Abgän­gig­keit sei­ner Frau, wes­halb eine sofor­ti­ge Such­ak­ti­on unter ande­rem mit Dienst­hund gestar­tet wurde.

In der Gemein­de Tief­gra­ben konn­te die 69-Jäh­ri­ge tra­gi­scher­wei­se im Ufer­be­reich der Zel­ler Ache nur mehr tot auf­ge­fun­den wer­den. Die Ver­stän­di­gung der Ange­hö­ri­gen erfolg­te mit Unter­stüt­zung des Kri­sen­in­ter­ven­ti­ons­teams. Die Staats­an­walt­schaft Wels ord­ne­te eine Obduk­ti­on an, so die Polizei.