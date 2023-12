Wahrlich ein Advent Konzert der besonderen „ART“ in der Lourdes Grotte Ohlsdorf

Einen der besinn­lichs­ten Addvent­kon­zer­te der beson­de­ren „ART“ durf­ten am Don­ners­tag den 14.12.2023 die Besu­cher in der Lour­des Grot­te in Ohls­dorf erleben.

Die Natur­freun­de Ohls­dorf mit Man­fred Spitz­bart luden zu die­sem außer­ge­wöhn­li­chen Hör­ge­nuss des Trio Danie­la Oberrans­mayr (Gesang und Quer­flö­te), Danie­la Kon­rad (Gesang und Gitar­re) und Her­mann Höl­ler (Gitar­re). Mit eigens aus­ge­wähl­ten Advent und Weih­nachts­lie­dern auch in Form von Gospelsong‘s ver­setz­ten die drei Voll­blut­mu­si­ker die Besu­cher in Stau­nen und rich­ti­ge Vor­weih­nachts­stim­mung. Die Kapel­le der Lour­des Grot­te war natür­lich das opti­ma­le Ambi­en­te und die­ses Juwel wur­de auch ent­spre­chend geschmückt und fast nur mit Ker­zen­licht beleuchtet.

Die Rein­erlö­se aus die­ser Kon­zert­rei­he und der Ver­kauf von Engel aus Mani­la kommt dem Pro­jekt „guar­di­an hand“ für die bedürf­ti­gen Kin­der in den Slums von Mani­la zugu­te. Wie wich­tig das ist, wur­de in Form eines Kurz­fil­mes aus die­sem Gebiet gezeigt. Der Kauf oder die Spen­de für einen Engel kann so vie­les bewir­ken und hilft wirk­lich den bedüf­tigs­ten Kin­dern der Welt. Nach dem letz­ten Lied die­ses Kon­zer­tes gab es tosen­den Applaus und Stan­ding Ovationen.

Nach der Ver­an­stal­tung hat­ten Nach­barn, Mit­glie­der der Natur­freun­de und frei­wil­li­ge Hel­fer noch einen Umtrunk und Imbiss vor­be­rei­tet, bei dem man die schö­ne Stun­de noch ein­mal Revue pas­sie­ren las­sen konnte.