Wirtschaftsbund präsentiert herausragende Betriebe

Gleich drei erst­klas­si­ge Unter­neh­men wur­den mit dem begehr­ten Juli­us Award im Bezirk Gmun­den ausgezeichnet.

Die Piz­ze­ria Capri im Gmund­ner SEP hat sich als kuli­na­ri­sche Insti­tu­ti­on in Gmun­den eta­bliert. Mar­tin Ettin­ger, WB-Bezirks­ob­mann und WB-Obmann Domi­nik Premm über­reich­ten die Aus­zeich­nung nach einem gemein­sa­men Mit­tag­essen. Seit vier Jahr­zehn­ten berei­chert die Piz­ze­ria Capri das Stadt­bild von Gmun­den und ist ins­be­son­de­re für ihren ori­gi­nal ita­lie­ni­schen Holz­ofen bekannt. Die Fami­lie Aref­nia und ihre enga­gier­ten Mit­ar­bei­ter ver­wöh­nen ihre Gäs­te mit frisch geba­cke­nen Piz­zen, schmack­haf­ten Sala­ten und einer umfang­rei­chen Aus­wahl an belieb­ten ita­lie­ni­schen Gerichten.

Auch in Laa­kir­chen wur­de ein inno­va­ti­ves Gas­tro­no­mie­un­ter­neh­men geehrt. „das Fia­ker“ im Zen­trum der Stadt ist ein belieb­ter Treff­punkt für alle Alters­grup­pen. Der Betrei­ber Tom Weber ist eine trei­ben­de Kraft in der Gas­tro­no­mie und hat das Fia­ker erfolg­reich zu einem Gour­met-Hot­spot geformt. Das Fia­ker beschreibt sich selbst als Ort, der in Sachen Kuli­na­rik auf Maß­lo­sig­keit, kom­pro­miss­lo­ser Ehr­lich­keit und einer Pri­se Frei­geist setzt.

Eben­falls aus Laa­kir­chen, aber einer ande­ren Bran­che ange­hö­rig, wur­de die Fir­ma Fürt­bau­er Speng­ler und Dach­de­cker GmbH vom Wirt­schafts­bund für ihre Ver­diens­te gewür­digt. WB-Obmann von Laa­kir­chen, Karl Sonn­leit­ner und WB-Bezirks­ob­mann Mar­tin Ettin­ger loben das Unter­neh­men: „Fürt­bau­er steht für tra­di­ti­ons­rei­ches und inno­va­ti­ves Hand­werk. Es ist ein loka­ler Meis­ter­be­trieb, der nah am Kun­den agiert.“ Fürt­bau­er erhielt bereits das Bun­des­wap­pen für beson­de­re Ver­diens­te vom Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Arbeit und Wirt­schaft. Die Aus­zeich­nung basiert auf der Gewer­be­ord­nung und hebt beson­ders Inno­va­ti­ons­kraft und nach­hal­ti­ges Wirt­schaf­ten hervor.