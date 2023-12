Zeugen gesucht: Unfalllenkerin fuhr einfach weiter

Nach einem Ver­kehrs­un­fall in Eben­see sucht die Poli­zei nach Zeu­gen. Die Unfall­len­ke­rin soll Fah­rer­flucht began­gen haben.

Eine 37-Jäh­ri­ge aus Eben­see am Traun­see fuhr am 26. Dezem­ber 2023 gegen 20:00 Uhr mit ihrem PKW in Eben­see am Traun­see auf der Haupt­stra­ße in Rich­tung Bad Ischl. Im Kreu­zungs­be­reich der Traun­brü­cke Haupt­stra­ße mit der Bahn­hof­stra­ße woll­te die Frau nach links auf die Bahn­hof­stra­ße abbie­gen. Zeit­gleich lenk­te eine unbe­kann­te Frau ihren PKW mit Gmund­ner Kenn­zei­chen, Audi A3 oder A4, von der Isch­ler Stra­ße kommend.

Die unbe­kann­te Len­ke­rin soll das Ver­kehrs­zei­chen “Halt” miss­ach­tet haben und sei mit erhöh­ter Geschwin­dig­keit in den Kreu­zungs­be­reich ein­ge­fah­ren. Dabei ereig­ne­te sich ein Zusam­men­stoß bei­der PKW. Die unbe­kann­te Len­ke­rin flüch­te­te dar­auf­hin mit ihrem PKW in Rich­tung Hauptstraße.

Die 37-Jäh­ri­ge wur­de beim Zusam­men­stoß leicht ver­letzt und erstat­te­te nach dem Unfall Anzei­ge bei der Poli­zei. Danach wur­de sie von der Ret­tung im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl ambu­lant behan­delt, berich­tet die Polizei.

Die Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se zur unbe­kann­ten PKW-Len­ke­rin an die Poli­zei­in­spek­ti­on Eben­see am Traun­see unter der der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 4104.