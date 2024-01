Abgestürzter und vermisster Hund einer tschechischen Urlauberfamilie gerettet

Berg­ret­ter aus St. Gil­gen und Hun­de­füh­rer der Berg­ret­tung fan­den und bar­gen Diens­tag­nach­mit­tag am Schaf­berg einen ver­miss­ten Hund aus stei­lem Felsgelände.

Die Fami­lie aus Tsche­chi­en war ges­tern Nach­mit­tag am Schaf­berg mit ihrer Hün­din „Gaia“ ober­halb der Mit­tel­sta­ti­on unter­wegs. Die klei­ne Toch­ter der Tsche­chen führ­te die jun­ge Bor­der Col­lie Hün­din an der Lei­ne, als die­se sich plötz­lich los­riss und in Fol­ge über eine 70 Meter hohe Fels­wand abstürz­te. Eine ers­te Suche durch die Fami­lie blieb erfolglos.

Diens­tag­mor­gen bra­chen Mit­glie­der der Berg­ret­tungs­orts­stel­le St. Gil­gen, drei Hun­de­füh­rer der Berg­ret­tung und ein Hun­de­füh­rer der Ver­miss­ten­hun­de­staf­fel zur Suche auf: „14 Feu­er­wehr­mit­glie­der der Droh­nen­grup­pe Mon­de­see­land und ein Berufs­jä­ger unter­stütz­ten uns bei der Such­ak­ti­on“, sagt Ein­satz­lei­ter Estolf Mül­ler, der auch mit sei­ner Hün­din bei der Such­ak­ti­on betei­ligt war.

Das fels­durch­setz­te und teil­wei­se eisi­ge Gelän­de in die­sem Bereich for­der­te die Berg­ret­ter, „wir haben aber schließ­lich am obe­ren Ende des soge­nann­ten Kes­sel­bach­gra­bens Spu­ren eines Hun­des ent­deckt. Durch Droh­nen­flü­ge konn­te die Feu­er­wehr um etwa 13 Uhr unter­halb einer stei­len Fels­wand auf der Wär­me­bild­ka­me­ra einen Hund unter Fel­sen loka­li­sie­ren.“ Es folg­te eine sehr for­dern­de Ber­gung der Hün­din im extrem stei­len und lawi­nen­ge­fähr­li­chen Gelän­de. „Die ver­letz­te und ver­ängs­tig­te Hün­din hat­te sich unter Fel­sen ver­kro­chen. Ein Hun­de­füh­rer der Berg­ret­tung konn­te mit sei­nem Hund aller­dings die Hün­din etwas beru­hi­gen und schließ­lich aus dem stei­len Gelän­de bergen.“

Gegen 16 Uhr wur­de Gaia an ihre glück­li­chen Besit­zer über­ge­ben. Auf­grund der leich­ten Ver­let­zun­gen — vor allem Abschür­fun­gen und Wun­den an Pfo­ten und Augen — fuhr die Fami­lie aller­dings noch zur medi­zi­ni­schen Abklä­rung in eine Tier­kli­nik, berich­tet die Bergrettung.

Fotos © Berg­ret­tungs­hun­de­staf­fel Salzburg