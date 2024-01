Der Glöcklerlauf 2024 wurde zum Traumtag für die TRAUNSTOANA Glöcklerpass

Nach dem Zit­tern am Vor­tag mit star­kem Wind und Regen wur­de der Glöck­ler­lauf am 5.1.2024 zum Traum­tag für alle Glöck­ler und spe­zi­ell für die Glöck­ler­pass TRAUN­STOANA in Gmun­den. Bereits um 9:00 Uhr Vor­mit­tag tra­fen sich alle Mit­glie­der im Hei­mat­quar­tier beim Baucht­bau­ern. Wie immer ein herz­li­cher Emp­fang von Chris­ta und Roman Gai­gg in der gemüt­li­chen Stu­be des Bau­ern­hau­ses war der Beginn des Glöck­ler­ta­ges 2024. Um 10 Uhr wur­de nach den Glöck­ler­lie­dern der Lauf in Rich­tung Gmun­den Stadt begon­nen. Ers­te Sta­ti­on war auf Ein­la­dung bei Domi­nik Ges­sert in der Arbei­ter­kam­mer und ÖGB Gmun­den. Nach einem Umtrunk ging es wei­ter auf den Rat­haus­platz ins See­ho­tel Schwan zu Fam. Nöst­lin­ger, in’s Rat­haus auf Ein­la­dung von Bgm. Mag. Ste­fan Krapf und erst­mals auch ins Rat­haus­ca­fe zu Lul­zim Fej­zu­llahi. Der herz­li­che Emp­fang bestä­tig­te, dass der Brauch des Glö­ckelns über­all will­kom­men ist,

Wei­ter ging es der Espla­na­de ent­lang zum Espla­na­den­ca­fe, zur Fam. Löb­er­bau­er, in den Ein­kaufs­park SEP, wo die Traun­stoana durch Sen. Chef Franz Moser per­sön­lich emp­fan­gen wur­den, dann zur Fam. Föt­tin­ger Fischill-Gut, Fam. Dickin­ger mit Nach­barn, wo auch die Ker­zen in den Glöck­ler­kap­pen ent­zün­det wur­den und der Lauf zu Fam. Har­rin­ger „See­holz“, einen der Höhe­punk­te des Tages, fort­ge­setzt wur­de. Die welt­be­kann­te „Glöck­ler­sup­pe“ hat wie­der allen Teil­neh­mern her­vor­ra­gend geschmeckt und gab genug Kraft für den wei­ten Weg in Rich­tung Rat­haus­platz Gmun­den, wo der Glöck­ler­lauf in einem Rie­sen Spek­ta­kel mit ca 350 teil­neh­men­den Glöck­lern ende­te. Eine schier unüber­schau­ba­re Men­schen­men­ge emp­fang die Kap­pen­trä­ger mit tosen­dem Applaus. Nach eini­gen Run­den am Rat­haus­platz san­gen alle Teil­neh­mer gemein­sam die Glöck­ler­lie­der „oh Wuna über Wuna“ und „es wird scho gleich dum­pa“. Beim Aus­zug aus dem Rat­haus­platz ver­teil­ten Bgm Ste­fan Krapf und sein Vize Wolf­gang Schlair die obli­ga­to­ri­schen Glöck­ler­krap­fen an alle Kap­pen­trä­ger. Die Traun­sto­ana­pass blieb noch am Rat­haus­platz und alle inter­es­sier­ten Zuse­her konn­ten einen Blick in und auf die kunst­vol­len Kap­pen wer­fen. Natür­lich wur­den auch vie­le Fra­gen zur Her­stel­lung der Kap­pen und dem Glöck­ler­brauch zufrie­den­stel­lend beantwortet.

Am Ende des Tages konn­ten alle Glöck­ler­kap­pen unbe­scha­det in‘s Glöck­ler­quar­tier zurück gebracht wer­den und im Gast­haus „Brau­haus“ im SEP Ein­kaufs­park der erfolg­rei­che Glöck­ler­lauf 2024 mit einem “Bratl in da Rein“ abge­schlos­sen wer­den. Ein­stim­mig wur­de die­ser Glöck­ler­lauf zum erfolg­reichs­ten Lauf seit Bestehen der Glöck­ler­pass Traun­stoana erklärt. Der Glöck­ler­lauf 2025 kann kom­men und da wird jetzt schon an der Wie­der­kehr der Kin­der und Jugend­grup­pe der Traun­stoana inten­siv gearbeitet.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS