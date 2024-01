Gmundner Künstlerin Sigrid Reingruber unerwartet verstorben

Sig­rid Rein­gru­ber war 27 Jah­re lang in der Kunst­werk­statt Gmun­den der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich tätig. Die geschätz­te und über die Gren­zen hin­aus bekann­te Künst­le­rin erhielt mit dem Euro­päi­schen Kunst­preis „euward“ eine der höchs­ten inter­na­tio­na­len Aus­zeich­nun­gen für künst­le­ri­sches Schaf­fen. Die 43-Jäh­ri­ge ver­starb am 23. Dezem­ber uner­war­tet in Thailand.

Die Kunst­werk­statt Gmun­den der Lebens­hil­fe OÖ hat sich in den ver­gan­ge­nen 31 Jah­ren zu einem weit über die Lan­des­gren­zen hin­weg bekann­ten Ate­lier für Künstler*innen mit Beein­träch­ti­gung ent­wi­ckelt. Die Künst­le­rin Sig­rid Rein­gru­ber hat einen wesent­li­chen Bei­trag dazu geleistet.

Lang­jäh­ri­ge Künst­le­rin in der Kunst­werk­statt Gmunden

Sie war seit 1996 in der Kunst­werk­statt der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Gmun­den beschäf­tigt und ent­wi­ckel­te sich in den 27 Jah­ren zu einer sehr geschätz­ten und über die Gren­zen hin­aus bekann­ten Künstlerin.

„Ihre Wer­ke berüh­ren durch ihre außer­ge­wöhn­li­che Inten­si­tät und durch eine inten­si­ve und dif­fe­ren­zier­te Sprach­lich­keit“, so der mitt­ler­wei­le pen­sio­nier­te Lei­ter der Kunst­werk­statt Fer­di­nand Rei­sen­bich­ler. Er hat die Kunst­werk­statt die ers­ten 30 Jah­re auf­ge­baut und Rein­gru­ber lan­ge bei ihrem künst­le­ri­schen Wir­ken begleitet.

Euro­päi­scher Kunst­preis „euward“

2010 hat Rein­gru­ber mit dem Euro­päi­schen Kunst­preis „euward“ eine der höchs­ten inter­na­tio­na­len Aus­zeich­nun­gen für künst­le­ri­sches Schaf­fen erhal­ten. 2018 war sie für den Kunst­preis ein zwei­tes Mal nomi­niert. Ihre Wer­ke sind unter ande­rem in der Kunst­samm­lung von Arnulf Rai­ner ver­tre­ten, Rein­gru­ber war Mit­glied im Kunst­fo­rum Salz­kam­mer­gut. Für die Autis­tin war Malen die wich­tigs­te Form, sich aus­zu­drü­cken – die Male­rei ihre Spra­che. Der Kreis war das Lieb­lings­mo­tiv der Künstlerin.

Die 43-Jäh­ri­ge ver­starb am 23. Dezem­ber 2023 uner­war­tet in Thai­land. Die Künstlerkolleg*innen aus der Kunst­werk­statt sowie alle Kolleg*innen der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Gmun­den und die gesam­te Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich trau­ern um eine ein­zig­ar­ti­ge Künst­le­rin und einen wun­der­ba­ren Menschen.