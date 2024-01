Mit Schwung ins neue Jahr 2024 — Silvesterrummel am Rathausplatz Gmunden

Bes­ser geht es nicht! Mit der Traun­see­tram ging es gemüt­lich von Gschwandt nach Gmun­den, um beim Sil­ves­ter­rum­mel am Rat­haus­platz der Bezirks­stadt Gmun­den teil­zu­neh­men. Trotz Steh­platz in der Tram war die Stim­mung toll und so kamen die Rei­sen­der sicher und bequem am Rat­haus­platz an. Dort stand schon die Stadt­ka­pel­le für ein gebüh­ren­des Ständ­chen parat und auch bei den Standl’n gab es für das leib­li­che Wohl Köst­lich­kei­ten. Auch konn­te man klei­ne Sil­ves­ter­ge­schen­ke erwer­ben und pas­send zur guten Stim­mung lach­te auch die Son­ne vom Himmel.

Auch Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf war mit einem Korb vol­ler klei­ner „Schwei­ne­rei­en“ in Form von Glücks­brin­ger unter­wegs und ver­teil­te mit freund­li­chem „A guats neichs Jahr“ die­se Glücks­brin­ger an alle anwe­sen­den Besu­cher am Platz. Um 11:45 wur­de dann die Stadt­ka­pel­le durch die ein­mar­schie­ren­de Musik­ka­pel­le Kirch­ham abge­löst. Die­sem Klang­kör­per folg­ten die Kirch­ha­mer Pran­ger­schüt­zen samt dem Tra­di­ti­ons­corps Gmun­den IR.42. Die Pran­ger­schüt­zen und das Tra­di­ti­ons­corps nah­men dann beim See und auf dem Steeg der Traun­see­schiff­fahrt Auf­stel­lung. Nach enem Salut der Pran­ger­schüt­zen Kirch­ham feu­er­te der Leut­nant des Tra­di­ti­ons­corps Gmun­den IR.42 mehr­mals die bereit ste­hen­de Kano­ne in Rich­tung Traun­stein ab und schos­sen somit das neue Jahr 2024 unter tosen­dem Applaus der unzäh­li­gen Zuschau­er ein.

Nach wei­te­ren Musik­stü­cken der Musik­ka­pel­le Kirch­ham folg­te die Ablö­se durch die Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmun­den Engel­hof, die für Fort­set­zung der tol­le nStim­mung sorg­te. Ja das alte Jahr 2023 wur­de gebüh­rend ver­ab­schie­det und so konn­te man beru­higt dem neu­en Jahr 2024 ent­ge­gen sehen. Unzäh­li­ge Male hör­ten man Hän­de schüt­telnd „A guats neichs Jahr und recht viel Gesund­heit“ und so soll es auch 2024 wei­ter gehen!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS