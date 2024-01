Rauch Technology Sharks Gmunden starteten in das Jahr 2024

Nach einer rela­tiv lan­gen Weih­nachts­pau­se star­te­te die ers­te Eis­ho­ckey­mann­schaft der Rauch Tech­no­lo­gy Sharks Gmun­den mit einem star­ken Aus­wärts­match gegen den Kap­fen­ber­ger SV in das neue Jahr 2024.

Am 16.12.2023 wäre es ja fast zur Sen­sa­ti­on im Aus­wärts­spiel gegen Kap­fen­berg gekom­men. Bis zur 59. Spiel­mi­nu­te stand es da gegen den haus­ho­hen Tabel­len­füh­rer Kap­fen­berg 2:2, bis dann doch in der letz­ten Minu­te der Sieg­tref­fer der Haus­her­ren gelang und das Spiel 3:2 ende­te. Eben­so knapp ging es am 8.12.2023 beim WEV in Wien her. Dort lagen die Sharks zwei mal in Füh­rung, dann stand es in Minu­te 44:31 3:3 Unent­schie­den und ein Power­play Tor der Wie­ner ent­schied dann die­se Par­tie eben­falls knapp mit 4:3 für den WEV.

Die Weih­nachts­pau­se wur­de von Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner wei­ter zum „Fein­schliff“ sei­ner doch sehr jun­gen Eis­ho­ckey­mann­schaft genützt. Mit ent­spre­chen­dem Elan sind die Sharks heu­te Sams­tag 6.1.2024 zum Aus­wärts­match gegen Kap­fen­berg ange­tre­ten und konn­ten im ers­ten Spiel­ab­schnitt auch mit 3:2 gut mit­hal­ten, ja sogar in der ers­ten Spiel­mi­nu­te durch Bas­ti­an Szie­ber mit 0:1 in Füh­rung gehen. Den zwei­ten Tref­fer erziel­te Felix May­er 8 Sekun­den vor Ende des ers­ten Drit­tels. Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt zogen die Haus­herrn dann auf 7:2 davon. Zwei Power­play Tore durch Lau­rens Ober und Patrick Gaf­fal lie­ßen noch­mals Hoff­nun­gen auf­flam­men. Jedoch fixier­ten dann die Kap­fen­ber­ger im letz­ten Drit­tel den 8:4 Erfolg und blei­ben wei­ter­hin unge­schla­gen an der Tabellenspitze.

Eis­ho­ckey­fans auf­ge­passt: ALLES oder NICHTS lau­tet jetzt die Devi­se für zwei äußerst wich­ti­ge Heim­par­tien am Sams­tag 13.1.2024 gegen EV Zelt­weg-Mur­tal Lions und am Sams­tag 20.1.2024 gegen die UHT Dukes Graz in der Eis­hal­le Gmun­den. Spiel­be­ginn ist jeweils wie gewohnt 18:15 Uhr. Auch das Nach­trags­spiel am 17.1.2024 aus­wärts gegen EV Zelt­weg wird Rich­tungs ent­schei­dend sein. Für einen Auf­stieg in das Play Off der ÖEL sind die­se Punk­te aus­schlag­ge­bend. Für Span­nung ist bei die­sen Eis­ho­ckey­spie­len sicher gesorgt und nur eine vol­le Hal­le kann die Gmund­ner Haie zur Höchst­leis­tung peit­schen. Der der­zei­ti­ge Tabel­len­stand zeigt wie knapp die Punk­te­stän­de zwi­schen Tabel­len­platz 3 — 6 sind. Also auf am 13. und 20.1.2024 in die Eis­hal­le Gmun­den. Die SHARKS Fami­lie freut sich auf Ihren/Euren Besuch!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPORESS