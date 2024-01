Tag der offenen Tür am BRG/BORG Schloss Traunsee

Das BRG / BORG Schloss Traun­see lädt zum Tag der offe­nen Tür, am Frei­tag, 12. Jän­ner 2024 von 12.00 bis 16.00 Uhr.

Um einen Ein­blick in das zeit­ge­mä­ße Unter­richts­ge­sche­hen der tra­di­ti­ons­rei­chen Bil­dungs­ein­rich­tung zu bekom­men, gibt es die Mög­lich­keit, an Schul­füh­run­gen teil­zu­neh­men und in ein­zel­nen Klas­sen aus­zu­pro­bie­ren, mit wel­chen Metho­den das enga­gier­te Lehrer*innen-Team unter­rich­tet. Neben der Prä­sen­ta­ti­on der Schu­le mit den ver­schie­de­nen Aus­bil­dungs­zwei­gen in der Ober­stu­fe WIKU (Wirt­schafts­kund­li­cher Zweig) und ORG (Ober­stu­fen­re­al­gym­na­si­um mit natur­wis­sen­schaft­li­chem Schwer­punkt) wird auch das belieb­te Zeit­mo­dell Vario vor­ge­stellt, wel­ches Schüler*innen eine gewis­se Aus­wahl­mög­lich­keit nach eige­nem Inter­es­se ermöglicht.

Ein­blick in ihre Arbeit gewäh­ren wei­ters die Mit­glie­der von „Tat­ort Thea­ter“ sowie die Koch­grup­pen, und die Eras­mus+ Ver­ant­wort­li­chen infor­mie­ren über die inter­na­tio­na­len Akti­vi­tä­ten. Akro­ba­ti­sche sowie musi­ka­li­sche Dar­bie­tun­gen run­den das Pro­gramm ab. Für das leib­li­che Wohl ist natür­lich gesorgt.