Tradition in Gmunden: Glöcklerlauf und Dreikönigssingen

Die letz­te, die „foas­te“ Rau­nacht vom 5. auf den 6. Jän­ner bil­det stets kurz nach dem Jah­res­wech­sel einen Höhe­punkt des Gmund­ner Brauch­tums­le­bens. Nach­dem am Frei­tag, 5. Jän­ner 2024, die prunk­voll gewan­de­ten Hei­li­gen Drei Köni­ge samt Gefol­ge (dar­ge­stellt vom Dop­pel­quar­tett Edel­weiß) bei der Anle­ge­stel­le Rat­haus­platz dem Schiff ent­stie­gen sind und in der Rat­haus-Log­gia Weih­nachts­lie­der gesun­gen haben, lau­fen von der Schiffs­län­de her Hun­der­te Glöck­ler ein, die zuvor mit ihren jewei­li­gen Pas­sen im gesam­ten Gmund­ner Stadt­ge­biet unter­wegs waren. Auf dem abend­li­chen Rat­haus­platz sprin­gen sie ihre Figu­ren und sin­gen zum Abschluss ihre tra­di­tio­nel­len Lie­der. Beginn der Ver­an­stal­tung ist gegen 18.10 Uhr.