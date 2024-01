Verbrennungen durch bengalisches Feuer

In der Sil­ves­ter­nacht erlitt ein 25-Jäh­ri­ger aus Bad Ischl durch ein ben­ga­li­sches Feu­er leich­te Ver­bren­nun­gen an der Hand. Der Mann wur­de von der Ret­tung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl gebracht und dort ambu­lant behandelt.

Das Opfer gab an, dass eine unbe­kann­te Per­son neben ihm den pyro­tech­ni­schen Gegen­stand ange­zün­det hat­te und eine Flam­me ihn an der Hand streif­te. Nach­dem die Per­so­na­li­en des Opfers im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl auf­ge­nom­men wur­den, begab sich die Strei­fe zurück zum Unfall­ort, wo sich noch die ande­ren fei­ern­den Per­so­nen befan­den. Die­se gaben jedoch an, das Opfer hät­te den pyro­tech­ni­schen Gegen­stand sel­ber in der Hand gehal­ten und sich anschlie­ßend ohne Fremd­ver­schul­den an der Hand ver­brannt, so die Polizei.