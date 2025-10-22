Der Verein „Weg des Salzes“ lädt am 26. Oktober 2025 herzlich zur traditionellen Nationalfeiertagswanderung ins Mühlviertel ein. Gestartet wird um 10 Uhr bei der Pfarrkirche Waldburg, wo die spätgotischen Flügelaltäre besichtigt werden können.

Von dort führt die Wanderung am Gotikweg hinunter ins idyllische Kronbachtal zur beeindruckenden, gut erhaltenen Kronbachbrücke der Pferdeeisenbahn. Weiter geht’s am Pferdeeisenbahn-Wanderweg bis zur Jaunitz, wo eine Labstation mit Informationen auf die Teilnehmer wartet. Über St. Peter, mit herrlichem Blick über das herbstliche Mühlviertel, geht es schließlich am Kreuzweg hinab zur wohlverdienten Mittagsrast im Brauhaus Freistadt in der Altstadt.

Für Wanderfreunde aus dem Salzkammergut wird ein Bus ab Bahnhof Gmunden angeboten – Abfahrt um 7:45 Uhr.

Veranstalter: Verein Weg des Salzes

Infos und Anmeldung: Gerhard Meingast – Tel. +43 664 1116170 / E-Mail: g.meingast@aon.at