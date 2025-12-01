Die Arbeitslosigkeit in Gmunden steigt gegenüber dem Vormonat Oktober um +0,2%. Mit 1.821 beim AMS Gmunden gemeldeten Arbeitslosen liegt der Bestand 10,4 % über dem Vorjahreswert.

Auf Basis der aktuellen Erwerbstätigenzahlen ergibt sich folgende Einschätzung der Arbeitslosenquote:

Beschäftigte Vormonat: 43.784

Arbeitslosenquote in Gmunden: 4,0 %

Damit zeigt sich: Trotz höherer Arbeitslosigkeit bleibt die Quote durch steigende Beschäftigung günstiger als zuletzt. In Schulung befinden sich derzeit 623 Personen, womit insgesamt 2.444 Personen vom AMS betreut werden.

Anstieg insbesondere bei älteren Personen

Die höchsten relativen Steigerungen verzeichnen:

60+ Jahre: +29,6 %

50–59 Jahre: +6,8 %

Für ältere Arbeitssuchende erhöhen sich die Vermittlungshürden sichtbar.

Ilse Hankowetz, Geschäftsstellenleitung AMS Gmunden:

„Wir setzen verstärkt auf individuelle Beratung und betriebliche Kooperationen sowie gezielte Unterstützung, um die Chancen älterer Menschen am Arbeitsmarkt weiter zu verbessern.“

Bildungsniveau: Auffälliger Anstieg bei mittlerer Ausbildung

Die Veränderung nach Qualifikation zeigt deutliche Unterschiede:

Mittlere Ausbildung : +35,4 %

Akademische Ausbildung: +19,8 %

Lehre & Pflichtschule: +8–9 %

Insbesondere Fachkräfte aus mittleren Ausbildungswegen sehen sich derzeit vermehrt von Arbeitslosigkeit betroffen.

Lehrstellenmarkt: Weiterhin beste Einstiegschancen

Trotz gedämpfter Konjunktur bleibt der Lehrstellenmarkt im Bezirk sehr aufnahmefähig:

26 lehrstellensuchende Jugendliche

82 sofort verfügbare offene Lehrstellen

Jugendliche haben ausgezeichnete Chancen auf einen raschen Ausbildungsstart.

Rückgang bei offenen Stellen – Beschäftigung weiterhin stabil

Der Zugang offener Stellen liegt mit 435 um 32 % unter dem Vorjahreswert.

Sofort verfügbare Stellen: 1.140 (–12,3 %).

Dies deutet auf eine konjunkturell ruhigere Phase hin, während die Beschäftigung im Bezirk insgesamt stabil bleibt.

Dynamik am Arbeitsmarkt bleibt hoch

Die Bewegungen im November zeigen weiterhin rege Fluktuation:

621 Personen wurden neu arbeitslos (–53 zum Vorjahr)

Personen wurden neu arbeitslos (–53 zum Vorjahr) 613 Personen beendeten ihre Arbeitslosigkeit

Personen beendeten ihre Arbeitslosigkeit davon 339 durch Arbeitsaufnahme (+36)

Der Arbeitsmarkt bleibt aktiv – Zu- und Abgänge verlaufen konstant auf hohem Niveau.

Fazit

Der Arbeitsmarkt in Gmunden zeigt weiterhin Stabilität, auch wenn steigende Arbeitslosigkeit – vor allem bei Älteren und Personen mit mittlerer Ausbildung – Herausforderungen mit sich bringt. Der Lehrstellenmarkt bleibt ein klarer Lichtblick.

Geänderte Öffnungszeiten ab 1.1.2026 in der Servicestelle Bad Ischl