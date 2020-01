Jahreshauptversammlung der Obertrauner Ortsmusik

Bei der vor kurzem abgehaltenen Jahreshauptversammlung der Ortsmusikkapelle Obertraun wurde eine Rückschau auf 2019 und eine Vorschau auf 2020 gemacht. Neben den „Großveranstaltungen“ Sockenball und Waldfest bestritten die Musiker um Kapellmeister Josef Pühringer und Obmann Peter Perstl im Jahr 2019 eine beachtliche Zahl an Veranstaltungen und Ausrückungen.

26 Ausrückungen, 35 Gesamtproben, 45 aktive Mitglieder

Neben etlichen Registerproben standen 35 Gesamtproben und 26 Ausrückungen des gesamten Klangkörpers am Bericht von Schriftführer Wolfgang Höll. Höhepunkte des Musikjahres 2019 waren das Frühlingskonzert, das moderne Konzert im Strandbad sowie aus organisatorischer Sicht das Waldfest und der traditionelle Sockenball. Dazu wurden etliche kleinere Feiern und Feste von verschiedenen Bläsergruppen der Ortsmusik umrahmt. Auch viele organisatorische Einsätze wie zB. für den Auf- und Abbau des Festplatzes waren zusätzlich zu bewältigen. Derzeit verfügt die Obertrauner Ortsmusik über einen aktiven Stamm von 45 Mitgliedern.

Sehr positiv fiel der Kassabericht von Kassier Helmut Schilcher aus. Trotz der Nachbeschaffung bei Uniformen und Instrumenten sowie einem Vereinsausflug nach Bratislava präsentiert sich der Kassastand im „grünen“ Bereich.

Neuwahlen

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden auch Neuwahlen, die alle 2 Jahre anstehen, durchgeführt. Die Funktionen werden aktuell von folgenden Personen besetzt: Obmann Peter Perstl, Obm.-Stv. Astrid Schreder/Johann Schilcher, Kapellmeister Josef Pühringer, Kpm.Stv. Michaela Eggenreiter, Stabführer Norbert Elmer/Stefan Platzl, Kassier Helmut Schilcher/Stv.Stefanie Puchinger, Jugendreferentin Michaela Eggenreiter, Schriftführer Wolfgang Höll/Stv.Simone Perstl, Archivar Martin Bankhammer, Kontrolle Alfred Platzl, Martin Gamsjäger und Robert Binder;

Vorschau auf 2020

Nach den Wahlen wurde eine kurze Vorschau aufs kommende Jahr abgehalten. Neben den Sommerkonzerten wird das Frühlingskonzert am 26. April, das moderne Konzert sowie das Waldfest samt bewährtem Rahmenprogramm am 15. August die größten Herausforderungen stellen.

Kapellmeister Pühringer und Obmann Perstl appellierten in ihren Worten an die Musiker sie in ihrer Arbeit, bei den Proben und verschiedenen Ausrückungen bestmöglich zu unterstützen, den nur gemeinsam können die bevorstehenden Termine und Aufgaben bewältigt werden.

Seitens der Gemeinde Obertraun bedankte sich Bürgermeister Egon Höll beim gesamten Vorstand und allen Musikern für die geleisteten Stunden für Obertraun und seine Gäste.

Mit einem kräftigen „Musik lebt“ und gemütlichen Beisammensein im Gasthaus Höllwirt wurde die Jahreshauptversammlung 2020 beendet!

Foto: Katharina Perstl