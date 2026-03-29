Am Samstag lud die Marktmusik Altmünster zum Frühlingskonzert 2026 unter dem Motto „Schiffsreise durch die Welt der Blasmusik“ ins Toscana Congress Gmunden. Rund 600 Besucher folgten der Einladung und erlebten ein außergewöhnliches Konzert voller musikalischer Höhepunkte und begeisternder Atmosphäre.

Das Jugendorchester eröffnete den Abend und beeindruckte mit seinem Können. Ein Kinderserienmedley mit Filmmusik bekannter Serien sorgte bereits zu Beginn für Begeisterung. Max, ein Mitglied des Jugendorchesters, betonte mit Stolz: „Do miassn se de Großen ordentlich anstrengen, um mit uns mithalten zu können.“

Im Anschluss übernahm die Marktmusik das musikalische Ruder. Unter der Leitung von Helmut Trawöger und begleitet von den charmanten Moderatorinnen Christina und Alexandra, präsentierte die Marktmusik Altmünster ein abwechslungsreiches Repertoire, das die Herzen der Zuhörer höherschlagen ließ.

Ein besonderes Highlight des Abends war die Darbietung des 25-jährigen Alexander Pacher. Mit seiner steirischen Harmonika und Musik von Herbert Pixner überraschte er das Publikum und zeigte erneut sein großes musikalisches Talent. Pacher, der bereits nationale Erfolge feiern konnte, hatte seinen bisher größten Auftritt als Solist mit der Polizeimusik Oberösterreich beim „Austrian Tattoo“ in der Tips Arena in Linz. Neben seiner Tätigkeit als Polizist ist er regelmäßig gemeinsam mit seinen Lehrmeistern Heidi und Kurt Mayr mit der Gruppe „Almfreiheit“ auf der Bühne zu erleben.

Das Frühlingskonzert 2026 war geprägt von Begeisterung und Staunen, der Applaus wollte nicht enden. Die Marktmusik Altmünster bestätigte einmal mehr ihren Ruf als eines der führenden Musikensembles der Region und bot allen Musikliebhabern ein unvergessliches Erlebnis.

Mit Vorfreude blickt der Verein bereits auf kommende Veranstaltungen: Das Bezirksmusikfest unter dem Motto „laut, lässig, legendär“ findet vom 25. bis 27. Juni 2027 in Altmünster statt. Musikfreunde dürfen sich auf weitere legendäre Konzerte freuen.