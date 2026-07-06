Ein Konzerterlebnis der besonderen Art erwartet Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber am Dienstag, 15. September 2026. Das renommierte Ensemble Faltenradio gastiert mit seinem neuen Programm „Überschall“ in der Pfarrkirche Laakirchen. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr.

Seit vielen Jahren zählt Faltenradio zu den außergewöhnlichsten Formationen der österreichischen Musikszene. Die vier Musiker verbinden auf beeindruckende Weise Klassik, Volksmusik und Jazz zu einem unverwechselbaren Klangbild. Mit Klarinetten, Bassklarinette und Steirischer Harmonika entstehen musikalische Welten, die Virtuosität, Spielfreude und feinen Humor gekonnt miteinander vereinen.

Mit dem Programm „Überschall“ feiert das Ensemble sein 15-jähriges Bestehen. Der Titel ist dabei Programm: Mit Tempo, Leichtigkeit und einer gehörigen Portion Selbstironie überschreiten die Musiker spielerisch die Grenzen zwischen den Genres. Traditionelle Volksmusik trifft auf klassische Klangwelten, jazzige Improvisationen verschmelzen mit überraschenden musikalischen Ideen. So entstehen kreative Klanglandschaften, die ebenso mitreißend wie berührend sind.

Das Publikum darf sich auf einen abwechslungsreichen Konzertabend voller musikalischer Überraschungen, Witz und höchster künstlerischer Qualität freuen. Faltenradio beweist einmal mehr, dass anspruchsvolle Musik und beste Unterhaltung kein Widerspruch sind – sondern sich auf einzigartige Weise ergänzen.