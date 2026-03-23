Obertraun; Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Obertrauner Ortsgruppe der Einforstungsgenossenschaft kam es nach 14 Jahren zu einem Wechsel an der Spitze.

Seit 2012 stand Alfred Kaiser als Obmann der Ortsgruppe der Obertrauner Servitutberechtigten vor. In dieser Zeit waren zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. So ereigneten sich während seiner Amtszeit mehrere Sturmereignisse, die große Waldflächen im Ort betrafen und viele Schäden aufzuarbeiten waren. Auch fiel die Umsetzung des örtlichen Hochwasserschutzprojektes in seine Amtszeit. Dabei galt es, die bestehenden Nutzungsrechte zu sichern. Viele dieser Aufgaben konnten durch Gespräche und einer guten Zusammenarbeit mit den beteiligten Stellen erfolgreich gelöst werden. Der scheidende Obmann bedankte sich in seinem Bericht bei allen Beteiligten, insbesondere bei der Gemeinde, den Bundesforsten sowie dem Verschönerungsverein, für die stets gute Zusammenarbeit.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Philipp Höll als neuer Obmann vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Als Obmann-Stellvertreter steht ihm künftig Fabian Kaiser zur Seite. Die Funktion des Schriftführers besetzt weiterhin Johann Schilcher, als Kassier wurde Michael Kaiser wiedergewählt. Als Kassaprüfer fungieren Leo Putz und Franz Steiner.

Der anwesende Verbandsobmann der Einforstungsgenossenschaft Bad Ischl-Salzkammergut, Herbert Kieninger, sowie Obertrauns Vizebürgermeister Gernot Winterauer bedankten sich bei Alfred Kaiser für seine langjährige, engagierte Tätigkeit im Dienst der Servitutberechtigten und wünschten dem neu gewählten Vorstand alles Gute für die kommenden Aufgaben.

Der neue Obmann Philipp Höll bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen, hofft auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit den Berechtigten sowie den beteiligten Institutionen und wünschte allen eine sichere und unfallfreie Waldarbeit 2026!