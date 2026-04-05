Wieder sehr gut besucht war der monatliche gemütliche Nachmittag bei Kaffee & Kuchen des Pensionistenverbands Altmünster in der Karwoche.

Passend zum bevorstehenden Osterfest überraschte Leopold Moser, Gemeinderat der SPÖ Altmünster, die Seniorinnen und Senioren mit vielen roten Ostereiern und überbrachte die Ostergrüße unserer Vizebürgermeistern NR-Abg. Elisabeth Feichtinger, die sich mit ihrer Familie im wohlverdienten Osterurlaub erholte.

Das Startsignal zum Eierpecken war somit gegeben! Mit den Ostereiern verhält es sich bekanntlich wie mit den Weihnachtskekserln: Vor dem Fest schmecken sie einfach am besten!

Der Pensionistenverband wünscht auf diesem Wege allen Mitgliedern sowie allen Bürgerinnen und Bürgern von Altmünster ein schönes Osterfest mit fröhlichem Eierpecken!