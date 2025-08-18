Erst­mals fand die mitt­ler­wei­le nicht mehr aus dem Jah­res­kreis Gmun­dens hin­weg­zu­den­ken­de tra­di­tio­nel­le Berg­mes­se unter dem gewal­ti­gen Heim­keh­rer­kreuz auf dem 1691 Meter hohen Gip­fel des Traun­steins im Jah­re 1950 statt (sie­he Archiv­bild). Heu­er steht die 76. Traun­stein­mes­se am Sonn­tag, dem 7. Sep­tem­ber 2025, um 10.30 Uhr auf dem Pro­gramm. Zele­brant ist Diö­ze­san­bi­schof Man­fred Scheu­er. Die musi­ka­li­sche Umrah­mung kommt vom Musik­ver­ein Pet­ten­bach unter Kapell­meis­te­rin Lisa Sieberer.

Sei­ne Wur­zeln hat das mäch­ti­ge Traun­stein-Gip­fel­kreuz im Lager 403 im einst jugo­sla­wi­schen, heu­te bos­ni­schen Sko­pol­je, wo der spä­te­re Gmund­ner Bür­ger­meis­ter Karl Pirin­ger in Gefan­gen­schaft war. Er woll­te, zusam­men mit sei­nem Freund und Kriegs­ka­me­ra­den Lois Berg­tha­ler, nach glück­li­cher Heim­kehr aus der Gefan­gen­schaft allen gefal­le­nen, ver­miss­ten und ver­stor­be­nen Kriegs­ka­me­ra­den bei­der gro­ßer Völ­ker­schlach­ten auf dem Traun­stein ein Denk­mal zur Erin­ne­rung an treue Kame­rad­schaft errichten.

Eine beweg­te und bewe­gen­de Geschichte

1947 kam es dann in Gmun­den zur Grün­dung des „Traun­stein­kreuz-Komi­tees“, dem neben Pirin­ger und Berg­tha­ler auch je ein Ver­tre­ter der damals im Gemein­de­rat ver­tre­te­nen Par­tei­en von ÖVP, SPÖ und KPÖ ange­hör­ten. Im Dezem­ber 1947 schloss sich dem Komi­tee noch der aus rus­si­scher Kriegs­ge­fan­gen­schaft heim­ge­kehr­te Berg­fo­to­graf Han­nes Loder­bau­er an. Nach Über­win­dung vie­ler Schwie­rig­kei­ten und nach der in die­ser Zeit nicht ein­fa­chen Finan­zie­rung war es im Jah­re 1950 soweit, dass das Traun­stein­kreuz zur Anfer­ti­gung bei den Traun­stein­werk­stät­ten Josef Swo­bo­da in Auf­trag gege­ben wer­den konnte.

Bereits am 12. Juni 1950 began­nen die Mit­ar­bei­ter der Traun­stein­werk­stät­ten Swo­bo­da mit der Mon­ta­ge des zehn Meter hohen Kreu­zes auf dem Gmund­ner Rat­haus­platz. Man woll­te es all jenen zei­gen und zugäng­lich machen, die zur spä­ter ange­setz­ten Wei­he­stun­de nicht mehr auf den Berg stei­gen konn­ten – vor allem jenen, deren Kriegs­ver­let­zun­gen es nicht zulie­ßen, Krie­ger­müt­tern, Kin­dern und Frau­en der auf den Fel­dern Euro­pas Gebliebenen.

Die ers­te Fei­er vor dem Kreuz fand am Abend des 16. Juni 1950 statt. Es war eine sehr schlich­te Hel­den­ge­denk­fei­er, bei der drei Heim­keh­rer aus Ost, West und Süd – wäh­rend von der Stadt­ka­pel­le Gmun­den das Lied vom guten Kame­ra­den into­niert wur­de und vom Turm der Stadt­pfarr­kir­che die Krie­ger­glo­cke läu­te­te – drei Krän­ze nie­der­leg­ten. Aber­tau­sen­de Men­schen pil­ger­ten in die­sen Tagen an den Traun­see­strand, um kurz und innig vor dem Kreuz im Geden­ken an Gefal­le­ne und Ver­miss­te, aber auch um dank­bar für die Heim­kehr der Liebs­ten eine stil­le inne­re Ein­kehr zu hal­ten. Der Rat­haus­platz in Gmun­den und das impo­san­te Alu­mi­ni­um­kreuz wur­den in die­sen drei Wochen wahr­haf­tig eine Pil­ger­stät­te für jung und alt – nicht nur aus Ober­ös­ter­reich, son­dern aus allen Bun­des­län­dern Österreichs.

In den Hän­den des Gmund­ner Bank­an­ge­stell­ten Han­nes Loder­bau­er lag dann die Orga­ni­sa­ti­on des Kreuz­trans­por­tes auf den Traun­stein. Neben den 4000 Ein­zel­tei­len und der 50 Kilo­gramm schwe­ren Boden­plat­te muss­ten noch in Fla­schen abge­füll­tes Was­ser, Sand, Zement und Stahl­sei­le auf den Berg getra­gen wer­den. Was von vie­len bezwei­felt und von man­chem Berg­stei­ger sogar für unmög­lich gehal­ten wur­de, gelang: 520 Män­ner und 80 Frau­en, dar­un­ter eine Abord­nung der Gen­dar­me­rie von Gmun­den und Eben­see, schlepp­ten an einem ein­zi­gen Wochen­en­de die Kreuz­tei­le und das Bau­ma­te­ri­al zum Traun­stein­gip­fel. Am Sams­tag, dem 22. Juli 1950, wur­de mit dem Auf­tra­gen begon­nen, am Sonn­tag um 3 Uhr früh war das letz­te Teil beim „Kai­ser­tisch“ im Lain­au­tal aus­ge­ge­ben. Die dann noch ein­tref­fen­den 300 Män­ner und Frau­en wur­den mit einem Zet­tel infor­miert: „Kreuz ist oben – schleppt Wasser.“

750 Kilo­gramm Sand, 250 Kilo­gramm Zement und Unmen­gen von Was­ser wur­den in den fol­gen­den Tagen und bei einem Spe­zi­al­ein­satz am 14. und 15. August noch auf den Traun­stein getra­gen. Die Fun­da­men­tie­rungs­ar­bei­ten besorg­ten Mit­ar­bei­ter des Gmund­ner Kalk­wer­kes unter der Auf­sicht des hei­mi­schen Bau­meis­ters Ger­hart, die Mon­ta­ge des Alu­mi­ni­um­kreu­zes wur­de von Arbei­tern der Traun­stein­werk­stät­ten Swo­bo­da vorgenommen.

Am 20. August 1950 soll­te das Lan­des­to­ten­mahn­mal auf dem 1691 Meter hohen Pyra­mi­den­ko­gel – der höchs­ten Erhe­bung des Traun­steins – sei­ne kirch­li­che Wei­he bekom­men. Ober­ös­ter­reich war an die­sem Wochen­en­de buch­stäb­lich auf den Bei­nen, und auch Lan­des­haupt­mann Hein­rich Gleiß­ner kam schon am Vor­tag des gro­ßen Fes­tes an den Traun­see­strand. Nach einer Ein­kehr im See­gast­hof Hois‘n wan­der­te Gleiß­ner zur Mair­alm, wo er und sei­ne Fami­lie in der Jagd­hüt­te – von Förs­ter Prötsch und Gat­tin sowie von Jäger Schöf­bän­ker bes­tens betreut – nächtigte.

Am Sonn­tag kurz nach Mit­ter­nacht setz­te von allen vier Vier­teln des Lan­des und dar­über hin­aus die Stern­fahrt nach Gmun­den ein. Vie­le began­nen noch bei völ­li­ger Dun­kel­heit den Auf­stieg, und wah­re Men­schen­ko­lon­nen waren auf den Gmund­ner Haus­berg berg­wärts unter­wegs. Die Bestei­gung wur­de für vie­le Teil­neh­mer an die­ser „Wall­fahrt“ zu einem wah­ren Buß- und Opfer­gang. Immer mehr und mehr Men­schen ver­sam­mel­ten sich unter dem gigan­ti­schen und bis zu die­sem Zeit­punkt größ­ten metal­le­nen Gip­fel­kreuz der Alpen. Schlag elf Uhr ertön­te der Sam­mel­ruf des Hor­nis­ten, und rund um den mit Lat­schen und Blu­men geschmück­ten Stein­al­tar ver­sam­mel­ten sich 3000 Men­schen zur kirch­li­chen Wei­he des „Heim­keh­rer­kreu­zes“. Eine Men­schen­zahl, die der Berg bis zum heu­ti­gen Tage nie wie­der gese­hen und erlebt hat.

Es war ein berüh­ren­der Anblick, als Gmun­dens Stadt­pfar­rer Dechant Franz Dor­ner mit einem schlich­ten Lat­schen­zweig auf die wuch­ti­gen Bal­ken des zehn Meter hohen Kreu­zes das Weih­was­ser spreng­te und Heim­keh­rer­pries­ter Josef Ren­hardt im Anschluss dar­an eine kur­ze, aber packen­de Gedenk­pre­digt hielt. Es gab in die­sen Minu­ten wohl nie­man­den am Berg, der dabei nicht Trä­nen in den Augen hatte.

Text: Wolf­gang Ebner

Eige­ner Zubrin­ger­dienst mit Bussen

Das Park­platz­an­ge­bot in der Traun­stein­stra­ße ist begrenzt. Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den sowie Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf bit­ten daher um ein Par­ken in Gmun­den und im Orts­teil Wey­er. In Gmun­den ste­hen den Besu­chern der Traun­stein­mes­se die gro­ßen Park­plät­ze „Michl­grün­de“ und „Kapu­zi­ner­klos­ter“ sowie die Park­plät­ze im Orts­teil Wey­er und bei der Grün­berg­seil­bahn zur Ver­fü­gung. Ab 5 Uhr ver­kehrt vom Park­platz der Traun­see­tram in Engel­hof ein Zubrin­ger­bus zum Umkehr­platz und von dort wei­ter auf der Lain­au­tal-Forst­stra­ße zur Mair­alm. Ab 14 Uhr kön­nen die ins Tal zurück­ge­kehr­ten Traun­stein­be­stei­ger in umge­kehr­ter Rich­tung wie­der von der Mair­alm nach Gmun­den zurückfahren.