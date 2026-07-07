Vöcklabruck, Juli 2026. Im Rahmen des diesjährigen Übergabemeetings übergab Norbert Hartl die Präsidentschaft des Rotary Club Vöcklabruck-Attersee an Friedrich Niederndorfer. Hartl blickte dabei auf ein vielfältiges und engagiertes rotarisches Jahr zurück, das von gelebter Freundschaft, gesellschaftlicher Verantwortung und tatkräftiger Hilfe geprägt war.

Zu den besonderen Höhepunkten seiner Präsidentschaft zählten unter anderem der Präsidentencocktail in der Chandler Villa, der Besuch beim Frankenburger Würfelspiel, ein Ausflug ins Jagdrevier Gosau sowie das Partnertreffen mit dem Rotary Club Conegliano in Italien. Auch inhaltlich setzte der Club wichtige Akzente: Beim Informationsabend zum Thema ME/CFS beleuchtete der Wiener Neurologe Dr. Michael Stingl eine komplexe und noch immer zu wenig bekannte Erkrankung. Die Veranstaltung stieß auch bei Ärztinnen und Ärzten aus dem Bezirk auf großes Interesse.

In seiner Rückschau betonte Norbert Hartl die Grundwerte von Rotary: „Rotary hilft schnell, unbürokratisch und mit hands on.“ Dieser Anspruch zeigte sich auch in den sozialen Initiativen des Jahres. Dazu zählten unter anderem der Transport von Hilfsgütern nach Kiew in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Kiew, die Unterstützung des Kids Camps der Ukraine-Hilfe sowie die Förderung von Kindern der Landesmusikschule Vöcklabruck.

Besondere Anerkennungen gab es ebenfalls: Der „Rotary of the Year“-Wanderpin für die meisten Präsenzen ging an Gründungsmitglied Elmar Wimmer, der dem Club seit 1. Jänner 1974 angehört. Für besondere Verdienste wurden Sekretär Michael Krichbaum und Norbert Hartl mit dem Paul Harris Fellow ausgezeichnet.

Mit Friedrich Niederndorfer übernimmt ein Rotarier die Clubführung, dessen persönliche Geschichte eng mit Rotary verbunden ist. Bereits mit 17 Jahren hatte er seinen ersten Berührungspunkt mit Rotary – damals in Form eines Vortrags, der dazu beitrug, seine weitere HTL Schulbahn über Rotary-Hilfe zu ermöglichen. Dem Rotary Club Vöcklabruck-Attersee gehört Niederndorfer seit 1995 an.

Auch beruflich und gesellschaftlich bringt der neue Präsident vielfältige Erfahrung mit. Niederndorfer ist als Unternehmer bekannt, unter anderem als Gründer der Abatec-Gruppe in Regau. Darüber hinaus war er viele Jahre im oberösterreichischen Skisport engagiert und stand dem Landesskiverband Oberösterreich als Präsident vor.

Sein Präsidentenjahr stellt Friedrich Niederndorfer unter das Zeichen der Freundschaft. Sein Motto: „Lerne deine Freunde kennen.“ Damit will er die persönlichen Beziehungen im Club weiter stärken und den rotarischen Gedanken der Freundschaft als Grundlage für gemeinsames Handeln in den Mittelpunkt stellen.

In sein Präsidentenjahr fällt auch das nächste Rotary Charity Golf Turnier, das 2027 wieder stattfinden soll. Das Turnier zählt zu den wichtigsten Charity-Aktivitäten des Rotary Club Vöcklabruck-Attersee und verbindet sportliche Begegnung mit konkreter Hilfe für soziale Projekte in der Region und darüber hinaus.