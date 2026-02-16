Montagvormittag wurde die Feuerwache Reiterndorf zu einer Fahrzeugbergung in die Doktor-Mayer-Straße alarmiert. Ein Kleintransporter mit Anhänger war auf der rutschigen Fahrbahn während eines Abbiegemanövers in einer Kurve hängen geblieben und konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen.

Nach dem Eintreffen am Einsatzort verschafften sich die Einsatzkräfte der Feuerwache Reiterndorf rasch einen Überblick über die Lage. Aufgrund der glatten Straßenverhältnisse war das Gespann ins Stocken geraten und drohte weiter zurückzurutschen.

Mit vereinten Kräften wurde das Zugfahrzeug samt Anhänger vorsichtig rückwärts in eine sichere Position gebracht. Dort konnte der Anhänger eingebremst und gegen weiteres Wegrutschen gesichert werden. In einem nächsten Schritt hängten die Feuerwehrkameraden den Anhänger ab, sodass der Kleintransporter die Steigung eigenständig bewältigen konnte.

Anschließend wurde der Anhänger mit dem Einsatzfahrzeug „Pumpe Reiterndorf“ in einen flacheren Straßenabschnitt gezogen und dort wieder mit dem Transporter verbunden. Dank des koordinierten Einsatzes konnte das Gespann seine Fahrt schließlich ohne weitere Zwischenfälle fortsetzen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.