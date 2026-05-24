Am Freitagabend, 22.5.2026, wurde im Gmundner „Atelier am Markt“ die außergewöhnliche Gaststellung der Künstlerin Inge Kreuzer mit einer feierlichen Vernissage eröffnet. Vor zahlreichen Kunstinteressierten, darunter Emina Kacic als offizielle Vertreterin der Stadt Gmunden, präsentierte die Künstlerin ihr innovatives Konzept, bei dem Röntgenbilder durch gezielten Farbeinsatz zu tiefgründigen Kunstwerken werden.

Die Eröffnung, die von Künstlerkollegin Christine Pahl und Laudatorin Ilse Stein feierlich begleitet wurde, markiert den Start der bis zum 5. Juni laufenden Ausstellung, die den Besuchern eine völlig neue, emotionale Perspektive auf die Strukturen des menschlichen Körpers eröffnet.

Das Besondere an den Werken von Inge Kreuzer ist die Symbiose aus nüchterner Medizintechnik und kreativer Freiheit. Inspiriert durch ihre langjährige Erfahrung im Bereich Mode und Design, nutzt die Künstlerin die Transparenz und die tiefen Strukturen der Röntgenaufnahmen als Leinwand. Durch einen eleganten Farbfluss entstehen vielschichtige Arbeiten, die das Mystische mit dem Realen verbinden. Die kraftvollen Bilder sollen Herz und Seele berühren und die Betrachter bewusst dazu einladen, dem hektischen Alltag für einen Moment zu entfliehen.

„Man kann die Zeit nicht anhalten, aber man kann in der Zeit anhalten“, beschreibt Inge Kreuzer die tiefere Philosophie hinter ihren Werken. Auf die Frage von Laudatorin Ilse Stein, was die Gäste der Vernissage am Ende mit nach Hause nehmen sollten, antwortete die Künstlerin schlicht und charakterfest: „Ein Lächeln!“

In ihrer stimmungsvollen Laudatio hob die Künstlerin und Architektin Ilse Stein zudem den beeindruckenden Werdegang der Ausstellerin hervor: „Ein bemerkenswerter Weg der Künstlerin, der sicherlich auch mit seelischen Verlusten verbunden war.“ Dennoch strahlen die Arbeiten pure Energie und Freiheit aus. Das Salzkammergut dient Kreuzer dabei stets als fundamentale Inspirationsquelle. Die Ausstellung ist noch bis zum 5. Juni zu den regulären Öffnungszeiten des Ateliers am Markt für die Öffentlichkeit zugänglich.

Über das Atelier am Markt

Das „Atelier am Markt“ im Herzen von Gmunden versteht sich als dynamische Plattform für zeitgenössische Kunst und regionalen Kulturaustausch. Durch wechselnde Ausstellungen und Kooperationen mit vielen namhaften Künstlern bereichert das Atelier am Markt die Kulturszene des Salzkammerguts nachhaltig.