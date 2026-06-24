5A HAK
1.Reihe (v.l.n.r.)
Mag. Florian Nussbaumer, Cornelia Zauner BA MA MSc, Mag. Sabine Gruber-Roth, Mag. Andreas Stadlmayr, HR Mag. Evelyn Haubner-Pehböck (Direktorin), Mag. Elisabeth Hummer, Mag. Andrea Leitner, Mag. Roland Pumberger
2.Reihe (v.l.n.r.)
Mag. Rosmarie Berent, Mag. Patricia Kalleitner, Clara Erhardt (guter Erfolg), Leonie Schernthaner, Iris Nussbaumer (ausgezeichneter Erfolg), Antonia Nußbaumer, Daniela Moser (guter Erfolg), Clara Spiesberger, Jessica Secklehner, Christoph Gössweiner, Mag. Mirjam Hohnenberger-Danbauer, Mag. Bernhard Vockenhuber
3.Reihe (v.l.n.r.)
Kristian Streitberger, Sebastian Stadlmayr, Julian Lackner, Lea Gruber (guter Erfolg), Max Mader, Maria Nußbaumer, Minela Camdzija, Jonas Dötzlhofer, Jakob Pöllhuber (guter Erfolg)
5B HAK
1.Reihe (v.l.n.r.)
Cornelia Zauner BA MA MSc, Mag. Sabine Gruber-Roth, Mag. Rosmarie Berent, HR Mag. Evelyn Haubner-Pehböck (Direktorin), Mag. Andreas Stadlmayr, Mag. Roland Pumberger, Mag, Bernhard Vockenhuber
2.Reihe (v.l.n.r.)
Mag. Patricia Kalleitner, Mag. Maria Blöchl, Lena Raschke, Ryhane Nuri, Sudenaz Calisan, Christoph Gössweiner, Mag. Mirjam Hohenberger-Danbauer, Mag. Wilma Bartel, Mag. Gerald Treml
3.Reihe (v.l.n.r.)
Viktoria Redl, Rosa Buchegger (guter Erfolg), Angelina Sterer, Anna-Lorina Führer (guter Erfolg), Leon Schima, Melisa Ohran
3 HAS
1.Reihe (v.l.n.r.)
Christoph Gössweiner, Mag. Bernhard Vockenhuber, Cornelia Zauner BA MA MSc, HR Mag. Evelyn Haubner-Pehböck (Direktorin), Mag. Andreas Stadlmayr, Mag. Roland Pumberger, Jennifer Strasser BEd
2.Reihe (v.l.n.r.)
Denis Vetsev, Selina Spahiu, Klea Duka, Sirin Kendirci, Sofija Josijevic, Uros Mladenovic
3.Reihe (v.l.n.r.)
Philip Zivkovic, Omar Ali, Zeqirja Hyda, Karim Abdou
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