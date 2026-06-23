Für Aufmerksamkeit bei Spaziergängern sorgte eine Biber-Sichtung auf der Esplanade im Bereich des Café Baumgartner. Das Tier wurde am Ufer des Traunsees beobachtet und konnte dabei für einige Minuten aus nächster Nähe gesehen werden.

Die Beobachtung reiht sich in mehrere Sichtungen der vergangenen Monate ein. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass sich Biber im Stadtgebiet von Gmunden angesiedelt haben. Auch Jungtiere wurden bereits in Gewässernähe beobachtet.

Der Biber gilt als geschützte Tierart und ist vor allem entlang von Ufern und in ruhigen Gewässerbereichen aktiv. Experten empfehlen, die Tiere nicht zu stören und ausreichend Abstand zu halten. Die neuerliche Sichtung zeigt, dass sich die Nager in ihrem Lebensraum rund um den Traunsee offenbar wohlfühlen.

Vielen Dank an Ilse Hankowetz für den Schnappschuss!