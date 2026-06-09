Mit 9 Moarschaften fand am 6.6.2026 das zweite Knittelturnier beim Gasthaus Silberfuchs Fam. Hain am Flachberg statt. Andreas Huemer und Alfred Geyerhofer haben wieder mit ihren Helfern eine perfekte Sportstätte vorbereitet, wo stundenlang die Knittel gezielt geworfen wurden. Am Ende des Turniers wurde akribische ausgewertet und dann stand fest: Der erst Platz ging an die Moarschaft „Stockschützen Gschwandt“ mit den Schützen Alfred Geyerhofer, Rudolf Wampl, Franz Huemer und Alfred Scheuchl. Platz 2 belegte das Team „Garage 2.0“ und Platz 3 die Moarschaft „Gekc Gmunden“.

Für alle Sportler und Teams gab es super Preise, herzlichen Dank an ALLE Spender und Sponsoren aus der Wirtschaft. Auch durfte der gemütliche Teil nicht fehlen und der fand natürlich in Form einer Siegesfeier im Gasthaus bzw. Gastgarten im Gasthaus Silberfuchs statt. Rufe nach dem 3. Silberfuchs Knittelturnier waren unüberhörbar und dürften auch in die Realität 2027 umgesetzt werden!