Gmunden, 20. Juni 2026 – Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen veranstaltete der Verein „Hände die helfen“ am Samstag sein traditionelles Nudelfest im Kapuziner Klostergarten. Trotz der großen Hitze stieß das Nudelfest auf große Resonanz. Die Gäste genossen die vielfältigen Nudelgerichte sowie die gemütliche Atmosphäre im schattigen Klostergarten. Das Fest bot Gelegenheit für gesellige Stunden, interessante Gespräche und ein herzliches Miteinander.
Ein besonderer Höhepunkt des Tages war die Übergabe einer großzügigen Spende in Höhe von 2.000 Euro durch die „Glöcklerpass Traunstoana“ und das alljährliche Schätzspiel, bei dem es sich diesmal um die Anzahl der Linsen im Glas handelte: die zu schätzende Zahl war 33804 Linsen. Die Vertreter der Glöcklerpass überreichten den Spendenscheck an den Verein „Hände die helfen“ und unterstrichen damit ihre Verbundenheit mit den sozialen Anliegen des Vereins. Die Verantwortlichen von „Hände die helfen“ bedankten sich herzlich für diese wertvolle Unterstützung, die direkt den Hilfsprojekten zugutekommen wird.
Die Mitglieder zeigten sich mit dem Verlauf des Nudelfestes äußerst zufrieden. Dank der zahlreichen Gäste, der Unterstützung durch Sponsoren und Helferinnen und Helfer, sowie der großzügigen Spende der „Glöcklerpass Traunstoana“, wurde die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg und zu einem besonderen Höhepunkt im Vereinsjahr 2026.
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