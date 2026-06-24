Trotz widriger Wetterbedingungen ließen sich am 10. Juni 2026 mehr als 40 Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer aus dem Bezirk die JW-Veranstaltung „Golf & Connect“ am Golfplatz Traunsee Almtal in Kirchham nicht entgehen. Im Mittelpunkt des Abends standen spannende Einblicke in den Betrieb einer modernen Golfanlage.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfuhren Wissenswertes über die wirtschaftlichen Abläufe, Herausforderungen und Besonderheiten eines Golfplatzbetriebes. Besonders interessant waren dabei die Einblicke in die Organisation und den laufenden Betrieb einer Anlage, die weit mehr ist als nur eine Sportstätte.

Auch der praktische Teil kam nicht zu kurz: Bei der „Driving Range“ konnten die Gäste selbst Golf-Luft schnuppern und die ersten Versuche mit Schläger und Ball wagen.

Den gemütlichen Ausklang fand die Veranstaltung beim gemeinsamen Networking im Wirtshaus am Kampesberg direkt am Golfplatz.

Der Abend zeigte einmal mehr, wie wertvoll der Blick in unterschiedliche Branchen und Betriebe der Region für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer ist.

Ein besonderer Dank gilt den JW-Jahressponsoren Sparkasse OÖ und BNP Steuerberatung, die die Junge Wirtschaft Gmunden das gesamte Jahr über als verlässliche Partner begleiten und unterstützen.