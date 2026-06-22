Am Samstag 20.6.2026 fand im Zuge des Nudelfestes vom „Verein Hände die helfen“ eine Scheckübergabe der Glöcklerpass „Traunstoana“ statt. Bei einer der letzten Sitzungen hat der Vorstand der Glöcklerpass Traunstoana Gmunden entschieden, einen Teil der Einnahmen aus den Glöcklerläufen einem karitativen Zweck zu spenden. Aus vielen Möglichkeiten wurde der Verein „Hände die helfen“ aus Gmunden als die richtige Wahl empfunden und dass ein Betrag von € 2000,- übergeben werden soll. Mit dieser Spende werden hilfsbedürftige Menschen aus dem Raum Gmunden unterstützt.

Die Scheckübergabe erfolgte dann am 20.6.2026 durch eine Delegation der Glöcklerpass Traunstoana an Obmann Stefan Seifert, der hocherfreut über die großzügige Spende war. „Es war uns ein Bedürfnis einen derart tollen Verein mit einer Spende zu helfen, die sicher an Mitmenschen in Form von Arbeiten, Waren und Sachgütern weitergegeben wird!“, so Johannes Fritscher im Namen des gesamten Teams der Glöcklerpass Traunstoana.