Ein 20-jähriger Ebenseer verlor sein Leben, als er einem Autofahrer bei einer Panne zur Seite stand. Aus bislang ungeklärter Ursache gab der Wagenheber plötzlich nach.

Das Fahrzeug fiel auf den 20-Jährigen und klemmte ihn im Brustbereich ein. Ein Passant, der den Unfall beobachtet hatte, eilte mit dem Wagenheber seines eigenen Fahrzeugs zur Hilfe. Gemeinsam mit weiteren anwesenden Personen gelang es, den Verletzten unter dem Auto hervorzubergen.

Wiederbelebung bleibt erfolglos

Die kurz darauf eintreffenden Rettungskräfte leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Trotz des raschen Einsatzes weiterer Einsatzkräfte erlag der 20-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, so die Polizei.

Feuerwehr trauert um Kameraden

Besonders herausfordernd war dieser Einsatz für die Retter selbst: Bei dem Verunglückten handelte es sich um einen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rindbach. Die betroffenen Angehörigen sowie die Kameradinnen und Kameraden vor Ort wurden noch während des Einsatzes durch das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes und der Feuerwehr betreut, berichtet die Feuerwehr Ebensee.