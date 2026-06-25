Der Österreichische Bundesfeuerwehrverband hat IDEAL Kältetechnik GmbH als „feuerwehrfreundlichen Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Österreichweit erhielten nur wenige Unternehmen diese Anerkennung, darunter lediglich zwei Betriebe aus Oberösterreich.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Raiffeisen Forum in Wien von Feuerwehrpräsident Robert Mayer, Bundesministerin Korinna Schumann sowie den zuständigen Landesfeuerwehrkommandanten überreicht. Im Mittelpunkt stehen dabei jedoch nicht nur die ausgezeichneten Unternehmen, sondern auch jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. Sie investieren einen wesentlichen Teil ihrer Freizeit in Ausbildung, Übungen und Einsätze und übernehmen im Ernstfall Verantwortung für die Sicherheit anderer. „Wir sind dankbar, solche engagierten Persönlichkeiten in unserem Team zu haben, und stolz darauf, ihren wichtigen Einsatz unterstützen zu können“, betont Peter Habersatter, CEO von IDEAL AKE.

Wie bedeutend dieses Engagement ist, zeigt ein Blick auf das österreichische Feuerwehrwesen: Mit rund 4.500 Freiwilligen Feuerwehren wird der Brandschutz und die technische Hilfeleistung in Österreich nahezu ausschließlich von ehrenamtlichen Kräften getragen. Dadurch kann an fast jedem Ort des Landes innerhalb weniger Minuten Hilfe geleistet werden. Voraussetzung dafür ist jedoch die Unterstützung durch Arbeitgeber – insbesondere während der Arbeitszeit, wenn Einsatzkräfte kurzfristig zu Einsätzen ausrücken müssen.

Feuerwehrpräsident Robert Mayer betonte bei der Verleihung die besondere Bedeutung der Tageseinsatzbereitschaft und bezeichnete deren Sicherstellung als einen der wertvollsten Faktoren für das Feuerwehrwesen. Bundesministerin Korinna Schumann hob hervor, dass wirtschaftlicher Erfolg, gesellschaftliche Verantwortung und freiwilliges Engagement einander nicht ausschließen, sondern gegenseitig stärken.

Für IDEAL Kältetechnik ist die Auszeichnung daher vor allem eine Anerkennung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich für die Allgemeinheit einsetzen. Ihr Engagement trägt maßgeblich dazu bei, ein System aufrechtzuerhalten, das im Notfall für die Sicherheit aller Menschen sorgt.