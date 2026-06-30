Meteorologe: Christian Brandstätter

Region: Salzkammergut (Bezirk Vöcklabruck und Gmunden)

Laut Meteorologe Christian Brandstätter fiel der Juni 2026 im Salzkammergut rund drei Grad wärmer aus als das langjährige Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020. Während die erste Monatshälfte zunächst leicht unterkühlt verlief, entwickelte sich in der zweiten Junihälfte eine historische Hitzewelle mit neuen Temperaturrekorden.

Die massive Hitzewelle erreichte ihren Höhepunkt am 27. und 28. Juni 2026. Die höchsten Temperaturen wurden mit 38,0 Grad in Bad Goisern, 37,4 Grad in Traunkirchen, 36,9 Grad in Bad Ischl, 36,8 Grad in Seewalchen, 36,7 Grad in Altmünster, 36,5 Grad in St. Wolfgang sowie 36,2 Grad in Unterach gemessen.

Der Juni begann zunächst mit wechselhaftem Wetter, einzelnen Gewittern sowie einigen Sommertagen mit Temperaturen über 25 Grad. Vom 10. bis 12. Juni machte sich die sogenannte Schafskälte bemerkbar. Die Höchstwerte blieben dabei vielerorts deutlich unter der 20-Grad-Marke, gleichzeitig gingen teils kräftige Niederschläge nieder.

Die tiefsten Temperaturen des Monats wurden während dieser Wetterphase registriert. In Vöcklabruck sank die Temperatur am 12. Juni auf 6,8 Grad, in Seewalchen wurden am 6. Juni 8,5 Grad gemessen. Mondsee verzeichnete am 11. Juni 8,6 Grad, Unterach ebenfalls am 11. Juni 8,7 Grad.

Insgesamt verlief die erste Monatshälfte deutlich niederschlagsreicher als die zweite. Besonders markant war die kräftige Gewitterlage am 29. Juni, die regional zu extremen Regenschauern führte. Die höchsten Niederschlagsmengen innerhalb von 24 Stunden wurden mit 70 Millimetern in Oberpilsbach und 61 Millimetern in Vöcklabruck gemessen. In Vöcklabruck kam es dabei innerhalb kürzester Zeit zu Überflutungen im Bereich der Vorstadt. Weitere hohe Niederschlagsmengen wurden bereits am 10. Juni mit 41,2 Millimetern in Seewalchen, 39,8 Millimetern in Traunkirchen sowie 36,6 Millimetern in Altmünster registriert.

Auch beim Wind wurden zum Monatsende beachtliche Spitzenwerte gemessen. Die höchsten Windböen erreichten 81 km/h in Bad Goisern, 78 km/h in Vöcklabruck sowie 73 km/h in Mondsee. Im Zuge der Gewitter am 29. Juni traten regional zusätzlich schwere Sturmböen auf.

Ab der zweiten Junihälfte dominierte schließlich eine außergewöhnliche Hitzewelle mit durchgehend sonnigem und sehr heißem Wetter. In Bad Goisern wurde am 27. Juni mit 38,0 Grad die höchste Temperatur des Monats gemessen. Auch in zahlreichen weiteren Orten wurden Höchstwerte von über 36 Grad registriert.

Insgesamt wurden im Juni 17 Sommertage mit Temperaturen üb

er 25 Grad sowie 12 bis 13 Tropentage mit Temperaturen über 30 Grad verzeichnet. Damit wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2019 mit 11 Tropentagen deutlich übertroffen.

Der Blick auf die langjährige Statistik zeigt, dass der Juli im Salzkammergut durchschnittlich 14,6 Sommertage, 3,5 Tropentage sowie eine mittlere Niederschlagsmenge von 135 Litern pro Quadratmeter bringt.