OÖVP-Bezirksparteiobmann LAbg. Rudolf Raffelsberger: „Familien sollen die Wahl haben – wir investieren in Qualität, Betreuung und Zukunftschancen für unsere Kinder.“

Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft. Deshalb setzt Oberösterreich den Weg zum Kinderland Nr. 1 konsequent fort. Gemeinsam mit den Leiterinnen des Kindergartens Neukirchen, Bettina Hofer und Andrea Hufnagl, sowie Bürgermeister Martin Pelzer machte sich OÖVP-Bezirksparteiobmann LAbg. Rudolf Raffelsberger vor Ort ein Bild von der Situation. Der Kindergarten Neukirchen ist ein gelungenes Beispiel moderner Kinderbetreuung – mit großzügigen Außenflächen, hellen Räumen und einem beeindruckenden Panorama mit Traunsteinblick.

„Unser Ziel ist klar: mehr Qualität in der Kinderbildung, mehr Wahlfreiheit für Familien und bessere Möglichkeiten, Familie und Beruf zu vereinbaren“, betont Raffelsberger.

Im Bezirk Gmunden werden aktuell 3.814 Kinder in 241 Gruppen und 85 Kinderbildungseinrichtungen betreut. Gegenüber dem Vorjahr wurden fünf zusätzliche Krabbelstubengruppen geschaffen. Auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist seit 2016 von 522 auf 792 gestiegen.

Für 98,4 Prozent der Kinder steht bereits ein mindestens ganztägiges Betreuungsangebot zur Verfügung. Gleichzeitig wird weiter investiert: Derzeit befinden sich 21 Bauprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 27,4 Millionen Euro in Umsetzung oder Finanzierung. Allein das Bildungsressort des Landes OÖ beteiligt sich hierbei mit einer Fördersumme in Höhe von rd. 6,1 Mio. €. Weitere Fördermittel kommen aus dem Gemeinderessort.

So werden derzeit beispielsweise in Altmünster an den KBBE-Standorten Neukirchen und Lindenstraße insgesamt rund 7 Mio. € in die Sanierung der Bestandsgebäude sowie in die Erweiterung um insgesamt sechs Gruppen investiert. In Gmunden fließen rund 8,2 Mio. € in den Neubau des Standorts Marienbrücke sowie in die Erweiterung des Standorts Campus Ort um drei Gruppen.

In Traunkirchen werden rund 3,2 Mio. € in den Neubau einer fünfgruppigen KBBE investiert. Im südlichen Salzkammergut entstehen im Rahmen der aktuellen Finanzierungsprogramme insbesondere in Bad Ischl und St. Wolfgang bedeutende KBBE-Bauprojekte. In Bad Ischl wird die viergruppige Krabbelstube zum Schulzentrum Bad Ischl verlegt und um eine zusätzliche fünfte Krabbelstubengruppe erweitert. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf rund 2,3 Mio. €. Das Projekt ist Teil des Großprojekts „Schulzentrum Bad Ischl“.

In St. Wolfgang entsteht am Standort Rußbach eine viergruppige KBBE mit drei Kindergartengruppen und einer Krabbelstubengruppe. Die Gesamtinvestitionskosten betragen rund 2,8 Mio. €. Das Gebäude wird in Holzbauweise errichtet.

Weitere Bauprojekte werden in den Gemeinden Gschwandt, Roitham und St. Konrad umgesetzt.

„Wer Familien stärken will, muss in Kinder investieren. Mit dem Ausbau der Kinderbildung und Kinderbetreuung schaffen wir beste Voraussetzungen für unsere Kinder, entlasten Familien und stärken unsere Gemeinden als lebenswerte Heimat für alle Generationen“, so Raffelsberger abschließend.