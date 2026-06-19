Die Lehrlinge der Energie AG zeigten beim diesjährigen Lehrlingswettbewerb der Wirtschaftskammer wieder Bestleistungen: In der Sparte „Energietechnik“ feierten die Fach- und Führungskräfte von morgen einen Doppelsieg, in der Sparte „IT“ einen Stockerlplatz.



„Dieser Erfolg ist ein gemeinsamer Verdienst. Er zeigt, wie engagiert unsere Lehrlinge arbeiten und mit wie viel Engagement unsere Ausbildnerinnen und Ausbildner sie begleiten. Darauf können wir als Unternehmen, aber vor allem die jungen Talente selbst, sehr stolz sein. Mit unserer Lehrwerkstatt schaffen wir die Basis für bestens qualifizierte Fachkräfte, die eine nachhaltige Energiezukunft aktiv mitgestalten“, freut sich CEO Leonhard Schitter über die Top-Platzierungen der Energie AG-Lehrlinge.

„Der Lehrlingswettbewerb stellt jährlich hohe Anforderungen an die Lehrlinge, aber auch für uns Ausbildner. In praxisnahen Aufgabestellungen gilt es, technisches Wissen mit handwerklichem Geschick unter Zeitdruck umzusetzen. Bewertet wird nach einem strengen Punktesystem, nur die besten Leistungen schaffen es aufs Podest. Ein Doppelsieg in einer der größten Kategorien ist keine Selbstverständlichkeit. Bei IT waren wir heuer das erste Mal dabei, umso mehr freut uns auch hier der 3. Platz“, so Matthias Pesendorfer, Leiter der Lehrwerkstatt am Standort Gmunden.

Die Lehrlingsausbildung in der Energie AG sichert Nachwuchskräften eine umfassende praxisorientierte Ausbildung. Zu den jährlich herausragenden Ergebnissen in der Berufsschule und bei den Lehrabschlussprüfungen kommen auch immer wieder Erfolge bei den Lehrlingsawards in der Wirtschaftskammer. Dabei stehen praxisnahe Aufgaben im Mittelpunkt, deren Lösung in einer vorgegebenen Zeit erarbeitet und umgesetzt werden muss. Die Bewertung der Wettbewerbsleistung erfolgt nach einem Punkte-System.

In der Kategorie „Energietechnik“ stellten sich insgesamt 180 Lehrlinge den Prüfern des Lehrlingswettbewerbes und zeigten ihr Können. Die Energie AG-Lehrlinge sicherten sich dabei einen Zweifachsieg – Florian Promberger aus Ebensee/Bezirk Gmunden (1. Platz) vor Jakob Gillesberger aus Niederneukirchen/Bezirk Linz-Land (2. Platz). In der Kategorie „IT“ nahm die Energie AG heuer erstmals teil. Von den insgesamt 20 Teilnehmer:innen konnte sich Benedikt Eder aus Atzbach/Bezirk Vöcklabruck (3. Platz) den Stockerlplatz holen. Von allen 26 teilnehmenden Lehrlingen der Energie AG, erreichten 15 die Note „Sehr gut“ und fünf wurden mit „Gut“ bewertet.