Passend zur gemeinsamen Lektüre von „Ein Kind“ und zur Vorbereitung auf eine Lesung im Rahmen der Salzkammergut Festwochen Gmunden besuchten die beiden fünften Klassen des BRG/BORG Schloss Traunsee gemeinsam mit ihren Deutschprofessoren Herrn Prof. Loidl und Frau Prof. Weinberger am 16. Juni 2026 das Thomas-Bernhard-Haus in Obernathal (Ohlsdorf), einen prächtigen Vierkanthof, welcher einst im Besitz des berühmten Autors Thomas Bernhard stand und heute seinem Halbbruder Dr. Peter Fabjan gehört.

Dort angekommen wurden die Schüler:Innen von Mag. Anny Fabjan, der Frau des Besitzers, herzlich willkommen geheißen und in die Geschichte des Hofes eingeweiht. Das 1965 von dem legendären Schriftsteller erworbene Gebäude wurde bereits im 14. Jahrhundert erbaut. Das stark verfallene Anwesen forderte somit Thomas Bernhards Talente in Architektur, um das Haus wieder bewohnbar zu machen, welches später eine große Inspiration für viele seiner Werke wurde.

Nach diesem spannenden Einblick in die Geschichte des Hauses von Frau Fabjan wurden die Klassen in vier Gruppen durch das Haus geführt, welches (außer der Bibliothek) seither nicht verändert wurde. Thomas Bernhard hatte, wie sich herausstellte, eine Präferenz für die Farbe Grün, welche die Ästhetik des Hauses deutlich beeinflusste. Viele der Räume wurden von ihm kaum benützt, beispielsweise die Küche, da er sehr gerne in die umliegenden Wirtshäuser essen ging. Beeindruckend war auch seine umfangreiche Schuhsammlung. Die Führerinnen berichtete, dass sein Konsumverhalten höchstwahrscheinlich durch seine Kindheit in ärmeren Verhältnissen ausgelöst wurde. Viele Räume dieses Hauses nutze er als Inspiration für seine Werke oder als Räumlichkeiten zum Nachdenken. Die Jugendlichen hatten auch die Chance die Bibliothek, welche mit Werken des Schriftstellers wie zum Beispiel „Ein Kind“ bestückt ist, zu besichtigen. Eines der zusätzlichen Gästeschlafzimmer war einer seiner bedeutendsten Freundinnen, seinem „Lebensmenschen“ Hedwig Stavianicek gewidmet. 1989 starb der international so erfolgreiche Schriftsteller in Gmunden.

Man konnte deutlich das aufrichtige Interesse der Schüler:Innen an Thomas Bernhards Geschichte spüren. Der kleine Literatur-Ausflug war jedenfalls ein Erfolg.