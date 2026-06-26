Nach der erfolgreich bestandenen Matura gab es für Anna Leili vom BRG/BORG Schloss Traunsee noch einen Grund zum Feiern: Für ihre Abschließende Arbeit (ABA; vormals VWA) mit dem Titel „Rollin Home – Mein Ford Transit wird zum Camper“ wurde sie mit dem 3. Platz beim renommierten Dr. Hans Riegel-Fachpreis in der Kategorie Architektur ausgezeichnet. Anna erhielt dafür einen MINT-Preis, was ihre außergewöhnliche Leistung in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern unterstreicht.

In ihrer Arbeit beschäftigte sich Anna intensiv mit dem kreativen und technischen Prozess, einen Ford Transit zu einem funktionalen und zugleich ästhetisch ansprechenden Camper umzubauen. Dabei verband sie theoretisches Wissen mit praktischer Umsetzung und zeigte eindrucksvoll, wie vielfältig Architektur im Alltag angewendet werden kann. Sie überzeugte die Jury durch Innovationskraft, handwerkliches Geschick und eine durchdachte Planung.

Der Dr. Hans Riegel-Fachpreis zeichnet jährlich herausragende ABA-Arbeiten in den MINT-Fächern aus und würdigt das Engagement sowie die wissenschaftliche Herangehensweise junger Talente. Der Fachpreis-Wettbewerb versteht sich als Bindeglied zwischen den Bildungsträgern Schule und Hochschule: Schülerinnen und Schüler erfahren Wertschätzung ihrer Leistung durch Lehrende an den Universitäten und knüpfen erste Kontakte.

Die abschließende Arbeit auf vorwissenschaftlichem Niveau ist ein Prüfungsgebiet im Rahmen der Reifeprüfung an AHS und kann mittlerweile freiwillig verfasst werden. Schülerinnen und Schüler können dafür einen forschenden, gestalterischen oder künstlerischen Zugang wählen.

Mit tollen Ergebnissen, wie Anna Leili eindrucksvoll bewiesen hat. Im Sommer wird sie sich mit ihrer Familie erstmals mit ihrem selbst umgebauten Campingbus auf Reisen begeben, Ziel ist Korsika.