Bei den Oberösterreichischen U18 und U23-Landesmeisterschaften am 30. und 31. Mai in Linz zeigten die Nachwuchsathletinnen und Athleten der Sektion Leichtathletik der Sportunion Gmunden einmal mehr auf. Die konsequente Nachwuchsarbeit der Sektion trägt zunehmend Früchte, längst nicht mehr nur in den jüngeren Altersklassen, sondern auch bei den älteren Jahrgängen.

Mit insgesamt neun Medaillen im Gepäck kehrten die Gmundner Athletinnen und Athleten von den Titelkämpfen zurück. Besonders erfreulich verlief das Wochenende für Maria Kendler, die sich im Stabhochsprung den Vizelandesmeistertitel sicherte. Rosa Bauer komplettierte die Medaillenausbeute der Mädchen mit Bronze im Speerwurf.

Groß aufzeigen konnte auch Maximilian Prüwasser, der sich als einer der vielseitigsten Athleten der Meisterschaften präsentierte. Er kürte sich sowohl im Hochsprung als auch im Stabhochsprung zum Vize-Landesmeister. Darüber hinaus sammelte er gleich vier weitere Bronzemedaillen im Weitsprung, Kugelstoß, Speerwurf sowie über 110 Meter Hürden. Damit avancierte Prüwasser zu einem der erfolgreichsten Gmundner Starter des Wochenendes.

Auch in der U23-Klasse gab es Edelmetall für die Traunseestädter: Julian Treml sicherte sich im Hochsprung die Bronzemedaille. Neben den Podestplätzen sorgten weitere starke Leistungen für Freude im Gmundner Lager. Mathilda McGrew belegte im 800-Meter-Lauf den hervorragenden vierten Platz, ebenso wie David Dornetshuber im Dreisprung.

Für besondere Spannung sorgte zudem das Finale der besten acht Sprinter über 100 Meter. Erstmals waren mit Maximilian Prüwasser und Benny Gasparin-Bammer gleich zwei Gmundner Athleten im Endlauf vertreten. Maximilian Prüwasser sprintete auf Rang vier, Benjamin Gasparin-Bammer belegte Platz sechs.

Die Ergebnisse unterstreichen eindrucksvoll die positive Entwicklung der Gmundner Leichtathletik. Die intensive Nachwuchsarbeit macht sich zunehmend bezahlt und lässt auch für die kommenden Monate auf weitere sportliche Erfolge hoffen.