19.6.2026 bis 16.8.2026

Ausstellungseröffnung am 18. Juni 2026 im K-Hof Kammerhof Museum Gmunden

Mit „Leave The Future Behind“ präsentieren die Salzkammergut Festwochen Gmunden eine

umfassende Ausstellung des bildnerischen Schaffens von Marcus Füreder alias Parov Stelar. Gezeigt

wird ein Künstler, dessen Werk sich heute gleichermaßen in Musik und Malerei entfaltet. Parallel

zu seinem aktuellen Albumprojekt „Artifact“ eröffnet die Ausstellung einen Einblick in jene

künstlerische Arbeit, die sein Schaffen seit vielen Jahren begleitet. Die Eröffnungsrede hält Prof. Dr.

Klaus Albrecht Schröder, Generaldirektor der Albertina em. und Direktor des Wiener Aktionismus

Museums.

Gmunden, Juni 2026

Millionen Menschen kennen Parov Stelar als Musiker, Komponisten, Produzenten und Begründer des Electro

Swing. Die Ausstellung „Leave The Future Behind“ richtet den Blick auf ein künstlerisches Schaffen, das Marcus

Füreder bereits lange vor seiner internationalen Musikkarriere begleitet hat und bis heute prägt.

Fürihn existiert keine Trennung zwischen Musik und Malerei. Beide entstehen aus denselben Fragen, denselben

Erinnerungen und denselben Emotionen. Wasin einem Song hörbar wird, taucht oft Jahre später als Bild wieder

auf. Was auf einer Leinwand beginnt, findet nicht selten seinen Weg zurück in die Musik.

„Ich bin nicht Musiker, der malt. Und ich bin nicht Maler, der Musik macht. Beides gehört für mich untrennbar

zusammen.“

Diese Haltung prägt sein gesamtes Schaffen. Musik und Malerei sind für Marcus Füreder keine getrennten

Disziplinen, sondern unterschiedliche Ausdrucksformen einer gemeinsamen künstlerischen Sprache.

Besonders sichtbar wird das in seinem aktuellen Projekt „Artifact“. Das Album markiert einen neuen Abschnitt

in seiner Arbeit und beschäftigtsich mit Erinnerung, Zeit, Identität und der Frage, wie Erlebtesin uns weiterlebt.

Inspiriert von persönlichen Erfahrungen, Träumen und der Vorstellung paralleler Wirklichkeiten entstand ein

Werk, das weit über klassische Albumformate hinausgeht.

Viele dieser Gedanken spiegeln sich auch in den ausgestellten Arbeiten wider.

Die Bilder von Marcus Füreder bewegen sich zwischen Pop Art, Surrealismus und autobiografischer Reflexion.

Erinnerungsfragmente treffen auf kulturelle Symbole, digitale Bildwelten auf analoge Malerei. Figuren

erscheinen vertraut und fremd zugleich. Traum und Wirklichkeit überlagern sich. Vergangenheit und Gegenwart

treten in einen Dialog.

Seine Werke erzählen keine linearen Geschichten. Sie eröffnen Räume für Assoziationen und persönliche

Interpretationen. Immer wieder tauchen Motive auf, die an Kindheit, Verlust, Hoffnung, Sehnsucht oder innere

Konflikte erinnern. Dabei entsteht eine Bildsprache, die gleichzeitig unmittelbar zugänglich und vielschichtig

bleibt.

2026 erreichte Parov Stelar erneut ein Millionenpublikum durch seinen Auftritt als Haupt-Intervall-Act beim

Eurovision Song Contest in Wien. Mit dem Titel „Black Lilies“ entstand eine Performance, die europaweit

Aufmerksamkeit erzeugte und einmal mehr die internationale Strahlkraft seines Schaffens unter Beweis stellte.

Für die visuelle Konzeption arbeitete Marcus Füreder mit Florian Wieder zusammen. Wieder zählt seit vielen

Jahren zu den renommiertesten Bühnen- und Produktionsdesignern der Welt. Seine Arbeiten prägten

internationale Großereignisse wie den Super Bowl, die Emmy Awards, die MTV Video Music Awards und

mehrere Eurovision Song Contests sowie Produktionen für einige der erfolgreichsten Künstlerinnen und

Künstler der Gegenwart, darunter Beyoncé, Jennifer Lopez, Katy Perry und BTS.

Die Zusammenarbeit markiert den Beginn eines gemeinsamen kreativen Weges, der in Zukunft weiter

ausgebaut werden soll. Beide verbindet dasInteresse an der Verbindung von Musik, visueller Gestaltung, Raum

und Inszenierung.

Auch „Leave The Future Behind“ folgt diesem Gedanken.

Die Ausstellung zeigt einen Künstler, dersich nicht auf ein Medium beschränken lässt. Musik und Malereistehen

hier nicht nebeneinander. Sie ergänzen und beeinflussen einander. Sie erzählen dieselben Geschichten auf

unterschiedliche Weise.

„Parov Stelar gehört zu jener seltenen Kategorie von Künstlern, deren Begabung sich nicht in einem einzigen

Medium erschöpft“, schreibt Klaus Albrecht Schröder im Vorwort des Ausstellungskatalogs.

Mit „Leave The Future Behind“ richten die Salzkammergut Festwochen Gmunden den Blick auf einen

wesentlichen Teil von Marcus Füreders Schaffen. Die Ausstellung macht sichtbar, dass seine künstlerische

Arbeit weit über die Musik hinausreicht und sich seit vielen Jahren in zwei gleichwertigen Welten entfaltet: im

Klang und im Bild.

LEAVE THE FUTURE BEHIND

Parov Stelar

Ausstellungseröffnung:

Donnerstag, 18. Juni 2026 | 19:00 Uhr

Eröffnungsrede:

Prof. Dr. Klaus Albrecht Schröder

Ausstellungsdauer:

19. Juni bis 16. August 2026

Ort:

K-Hof Kammerhof Museum Gmunden

Öffnungszeiten und Museumseintritt:

Mittwoch bis Sonntag, 10:00–15:00 Uhr

Erwachsene € 10, Kinder & Jugendliche bis 19 Jahre € 3

Museumstickets können vorab oder direkt im Kammerhofmuseum Gmunden bezogen werden.

BEGLEITPROGRAMM: KUNST ERLEBEN

Einblicke in die Ausstellung sowie die Möglichkeit, sich vertiefend mit dem Werk von Parov Stelar

auseinanderzusetzen, bieten Führungen im Rahmen der NOCTURNE Gmunden (25. Juni|18:00) sowie der

beiden ArtWalks am 12. Juli und 13. August. Die ArtWalks entstehen in Zusammenarbeit mit der Galerie 422

Gmunden, dem Kammerhof Museum und der Kunstuniversität Linz und eröffnen besondere Einblicke in die

vielfältige Kunstlandschaft der Traunseestadt. Auf dem Programm stehen unter anderem die Ausstellungen von

Christian Eisenberger und Alfred Haberpointner in der Galerie 422, die Ausstellung Leave The Future Behind im

Kammerhof Museum sowie die BestOFF Sommerfrische der Kunstuniversität Linz im Toscanapark. Anmeldung

unter karten@festwochen-gmunden.at.

Die Salzkammergut Festwochen Gmunden zählen seit rund 40 Jahren zu den bedeutendsten Kulturfestivals

Österreichs und verbinden Musik, Theater, Literatur und Bildende Kunst zu einem Programm mit Strahlkraft

weit über die Region hinaus. Von intimen Liederabenden und großen Orchesterkonzerten über literarische und

theatrale Schwerpunkte zu Thomas Bernhard und Ingeborg Bachmann bis hin zu internationalen Ausstellungen

laden sie dazu ein, Kunst und Kultur als Orte der Begegnung, des Nachdenkens und des gesellschaftlichen Dialogs zu erleben.