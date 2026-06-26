Mit der POTENTIALS OÖ hat Oberösterreich seit 2024 erstmals eine landesweite Kunstmesse für zeitgenössische Kunst. Was als assoziiertes Projekt der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024 begann, hat sich rasch als wichtiger Treffpunkt der heimischen Kunstszene etabliert. Von 3. bis 5. Juli 2026 findet die Messe nun zum zweiten Mal im Toscana Congress Gmunden statt und setzt ihren erfolgreichen Weg als Biennale fort.

Die POTENTIALS OÖ rückt jene künstlerischen Potenziale in den Mittelpunkt, die in den Ateliers, Werkstätten und Kunstvereinen des Landes entstehen. Sie bietet Künstlerinnen und Künstlern eine professionelle Präsentationsplattform und macht die Vielfalt sowie die Qualität des oberösterreichischen Kunstschaffens für ein breites Publikum sichtbar.

Gleichzeitig versteht sich die Messe als Motor für Vernetzung und Zusammenarbeit. Sie schafft Begegnungsräume zwischen Kunstschaffenden, Kunstvereinen, Sammlerinnen und Sammlern, Galerien sowie kulturellen Institutionen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Kunststandortes Oberösterreich. Seit ihrer Gründung wurden zahlreiche neue Kontakte geknüpft, Kooperationen initiiert und gemeinsame Projekte auf den Weg gebracht.

Bei der diesjährigen Ausgabe präsentieren 58 Künstlerinnen und Künstler aus oberösterreichischen Kunstvereinen ihre Arbeiten. Die Auswahl erfolgte durch eine unabhängige Fachjury mit Mag.a Marlene Elvira Steinz, Mag.a Eva-Maria Manner und Dr. Lucas Cuturi. Die künstlerische Gesamtleitung liegt bei Mag.a Ingeborg Rauss, die Messeleitung bei Mag. Matthias Kretschmer und Michael Wittig.

Die ausgestellten Werke geben einen facettenreichen Einblick in das aktuelle zeitgenössische Kunstschaffen des Landes. Sie stehen für eine Kunstszene, die sich durch Kreativität, Innovationskraft und hohe handwerkliche Qualität auszeichnet. Präsentiert werden Arbeiten unterschiedlichster Ausdrucksformen und Generationen – von etablierten Positionen bis hin zu vielversprechenden neuen künstlerischen Stimmen.

Mit Isa Stein ist zudem erneut eine der bedeutendsten Performance-Künstlerinnen Oberösterreichs auf der POTENTIALS OÖ vertreten. Das Fotoshooting vor dem Seeschloss Orth stellt symbolisch die Verbindung zwischen altem und neuem Kunstschaffen her. Ihr aktuelles Projekt „Herzen on fire“ ist ein ortsspezifisches Kunstprojekt, das die universelle Symbolkraft des Herzens mit den Themen Erinnerung, Vergänglichkeit und kollektiver Erfahrung verbindet.

Einen besonderen Schwerpunkt bildet 2026 erstmals eine kuratierte Sonderausstellung, die historische und zeitgenössische Kunst miteinander in Beziehung setzt. Unter der Leitung von Prof. Peter Kössl werden beutende Werke der Schwanthaler-Dynastien präsentiert, die zu den wichtigsten Bildhauerfamilien des österreichischen Barock zählen. Aufgrund ihrer historischen Verbindung zu Gmunden nehmen Arbeiten von Johann Georg Schwanthaler dabei eine zentrale Rolle ein.

Den barocken Meisterwerken werden Werke der zeitgenössischen Künstler Herbert Egger und Reinhard Adlmannseder gegenübergestellt. Beide sind Mitglieder oberösterreichischer Kunstvereine und Teilnehmer der POTENTIALS OÖ 2026. Die Gegenüberstellung eröffnet spannende Perspektiven auf die Entwicklung künstlerischer Ausdrucksformen und macht sichtbar, wie sehr Gegenwart und Tradition miteinander verbunden sind.

Damit spannt die POTENTIALS OÖ einen Bogen von der künstlerischen Vergangenheit zur Gegenwart und Zukunft. Sie präsentiert nicht nur aktuelle Positionen der zeitgenössischen Kunst, sondern zeigt auch, auf welchem kulturellen Fundament diese entstehen. Die POTENTIALS OÖ ist damit weit mehr als eine Kunstmesse. Sie ist Schaufenster, Netzwerk und Impulsgeber für die Weiterentwicklung der zeitgenössischen Kunst in Oberösterreich – zukunftsweisend in ihrem Anspruch und zugleich geprägt vom Bewusstsein für die großen künstlerischen Leistungen vergangener Epochen.