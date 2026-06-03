Die jährliche Reihe der Schlosskonzerte im Gmundner Seeschloss Ort ist ein Fixpunkt im sommerlichen Kulturkalender der Traunseestadt. Das Repertoire bei diesen jeweils an Mittwochen stattfindenden Konzerten erstreckt sich von traditioneller Blasmusik über Rockklassiker, Jazz-, Soul- und Bigband-Sounds bis hin zu aktuellen Charthits.

Den Auftakt im malerischen Innenhof macht am Mittwoch, 10. Juni 2026 um 19.30 Uhr, die Militärmusik OÖ. Insgesamt zwölf hochkarätige Konzerte stehen bis zum Finale am 26. August mit der RAT Big Band auf dem Programm.

Bürgermeister Stefan Krapf würdigt den Erfinder und Intendanten der Schlosskonzerte, den weit über die Grenzen Gmundens und des Salzkammerguts hinaus bekannten Konsulenten Franz Schindlauer: „Ihm gehen die guten Ideen nie aus, und genau so ein Fachmann ist nötig, um die Reihe der Schlosskonzerte immer wieder spannend und auch für neues Publikum interessant zu gestalten. Dafür gebührt ihm großer Dank.“ Kulturreferent Andreas Hecht ergänzt: „Seit Jahren kommen die Liebhaber und Liebhaberinnen von Blasmusik aus nah und fern zu den Gmundner Schlosskonzerten angereist. Zwei der Gründe dafür liegen in der Qualität der auftretenden Kapellen und natürlich am malerischen Ambiente.“

Die mittwöchigen Schlosskonzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr und finden bei jeder Witterung statt.

Eintritt: Freiwillige Spende. Weitere Details unter www.gmunden.at/schlosskonzerte

Die diesjährigen Termine und Orchester im Überblick:

Juni Militärmusik OÖ Juni Trachtenmusikkapelle Bad Wimsbach-Neydharting Juni Vorchdorfer Böhmische Juli Polizeimusik OÖ Juli Sinfonisches Blasorchester Perg Juli Stadtkapelle Gmunden Juli Musikverein Gschwandt Juli Trachtenkapelle Fornach August Eisenbahner-Stadtmusik Attnang-Puchheim August Salinenmusik Altaussee August Werkskapelle Laufen Gmunden-Engelhof August RAT Big Band

Weitere Musikveranstaltungen der Orther Stub‘n (nur bei Schönwetter im Seeschloss Ort):

Sonntag, 21. Juni, 11-13 Uhr Jazzbrunch – The White Hats

Sonntag, 12. Juni, 11-13 Uhr Jazzbrunch – Post Big Band Salzburg

Sonntag, 2. August, 11-13 Uhr Jazzbrunch – Big Band Syndicate

Eintritt: 15 Euro, freie Platzwahl.

Informationen dazu unter www.ortherstubn.at