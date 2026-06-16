Mit dem Beschluss einer Novelle der Oö. Artenschutzverordnung machte die Oö. Landesregierung am Montag einen weiteren Schritt zur Absicherung des oberösterreichischen Kulturgutes der Vogelfreunde im Salzkammergut. „Damit ist auch zukünftig sichergestellt, dass die Tradition der Singvogelausstellungen im Salzkammergut beibehalten werden können“, zeigt sich LAbg. Rudolf Raffelsberger (OÖVP) zufrieden mit dem Beschluss der Landesregierung.

Fachleute liefern Grundlage für Rechtssicherheit

Konkret liefert der Beschluss der Oö. Landesregierung eine ausführliche Beschreibung des Vogelbestandes, belegt durch Ausführungen von Ornithologen bzw. Veterinären. Dazu kommen ausführliche Regelungen für die Zulässigkeit des Transports und der Haltung von Vögeln. Vorgesehen sind in der Novelle auch konsequente Kontrollen der Fangtätigkeit und ein entsprechendes Bestandsmonitoring. Aus diesem Monitoring-Intervall von sechs Jahren leitet sich auch ab, dass Genehmigungen seitens der zuständigen BH künftig für eine Geltungsfrist von sechs Jahren ausgestellt werden können. All diese Vorgaben wurden entsprechend der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes und der EU-Kommission erstellt.

UNESCO-Kulturerbe war wichtige und richtige Entscheidung

Als eine wichtige Grundlage der Entscheidung für eine zukunftstaugliche Regelung nennt die Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich die Entscheidung der UNESCO, den Singvogelfang im Salzkammergut auch weiterhin auf der Liste des immateriellen Kulturerbes zu führen. Die historisch wie gesellschaftlich stark verankerte Tradition steht für regionale Identität und Gemeinschaft, gerade auch vor dem Hintergrund der Organisation in einer Vielzahl an lokalen Vereinen mit entsprechender Außenwirkung im täglichen Leben in der Region.

Tradition und Brauchtum muss geschützt bleiben

„Brauchtum und Tradition des Salzkammergutes wird damit rechtlich umfassend abgesichert – insbesondere gegen ideologisch motivierte Anfechtungen von Genehmigungen. Wir als OÖVP stehen zum Kulturgut unseres Bundeslandes und an der Seite derer, die sich für den Erhalt dieses Kulturgutes engagieren“, so OÖVP-Bezirksobmann Raffelsberger abschließend.