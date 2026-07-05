Am Samstag 27.6.2026 fand beim ARBÖ Stützpunkt Gmunden das gut organisierte und geplante Fest zur 35 Jahre Feier des ARBÖ Stützpunktes Gmunden statt. Das Team des ARBÖ Stützpunktes und des ARBÖ Ortsclub Gmunden unter Leitung von Stützpunktleiter Stefan WINTER und Ortsclubobmann Christian Pühringer hatten alle Vorbereitungen perfekt durchgeführt und für Beginn 10:00 Uhr fertiggestellt. Was nicht planbar war, war die brütende Hitze, die schließlich sehr viele angesagte Besucher abschreckte. So wurde es eine kleine, aber feine Feier, zu der auch der Landesgeschäftsführer Dir. Thomas Harruk nach Pinsdorf gekommen war. Nach den Ansprachen mit Geschichte des ARBÖ Stützpunktes Gmunden konnten die Besucher das Prüfzentrum besichtigen, die anwesenden Mitarbeiter/innen beantworteten alle Fragen und führten auch die verschiedenen Einrichtungen vor. Die geplante Leistungsschau der Einsatzorganisationen der Feuerwehr Pinsdorf, Gmunden und Altmünster und des Roten Kreuzes Gmunden wurde aufgrund der Hitze stark reduziert, um auch die Einsatzbereitschaft dieser Organisationen nicht zu beeinträchtigen. Für alle Teilnehmer/innen gab es Freigetränke und Eis. Schade darum, es wäre alles für eine spektakuläre Show vorbereitet gewesen.

Am Sonntag 28.6.2026 gingen die Feierlichkeiten mit einem OLDTIMER Frühschoppen des ARBÖ Ortsclub Gmunden weiter. Um 10:30 Uhr fand durch Pastoralassistent Mag. theol. Gerhard Pumberger der Pfarre Pinsdorf eine Fahrzeugsegnung der zahlreich erschienenen Fahrzeuge der Oldtimerfreunde statt. Gerhard Pumberger hat wieder alle Register seiner so beliebten Ansprachen gezogen und erntete großen Applaus dafür. Im Anschluss konnte man in aller Ruhe die wunderschönen Fahrzeuge bewundern und die Besitzer gaben auf alle Fragen die richtigen Antworten. Gemütlich wurde der Tag im Festzelt bei kühlen Getränken und vielfältigen Speisen genossen. Ein herzliches Dankeschön von den Veranstaltern des ARBÖ Stüztpunktes und Ortsclub Gmunden an alle Besucher/innen, die trotz Hitzewelle den Weg zum 35 Jahr Jubiläum gefunden haben.