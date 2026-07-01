Arbeitsmarkt Bezirk Gmunden per Ende Juni 2026 – „Saisonaler Rückgang der Arbeitslosigkeit setzt sich fort – Rückgang bei offenen Stellen im Blick“

Der Arbeitsmarkt im Bezirk Gmunden setzt seine positive Entwicklung fort: Mit 1.543 vorgemerkten arbeitslosen Personen liegt der Bestand per Ende Juni 2026 nur noch geringfügig über dem Vorjahreswert (+30 Personen bzw. +2,0 %) – nach dem Rückgang von Jänner bis Mai setzt sich der saisonale Abwärtstrend damit auch im Juni fort. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,4 % (Vorjahr: 3,3 %) und damit weiterhin deutlich unter dem oberösterreichischen Vergleichswert von 4,9 % sowie dem bundesweiten Wert von 6,9 %.

Arbeitslosigkeit nach Personengruppen

Geschlecht

Frauen: 724 (+41 / +6,0 %)

Männer: 819 (−11 / −1,3 %)

Der Anstieg zum Vorjahr entfällt damit überwiegend auf Frauen, während die Arbeitslosigkeit bei Männern leicht rückläufig ist.

Altersgruppen

unter 25 Jahre: 171 (+5 / +3,0 %)

25 bis unter 50 Jahre: 821 (+13 / +1,6 %)

über 50 Jahre: 551 (+12 / +2,2 %)

Innerhalb der Altersstruktur zeigt sich ein differenziertes Bild: Während die Gruppe bis 19 Jahre einen deutlichen Rückgang verzeichnet (19 Personen, −40,6 %), steigt die Arbeitslosigkeit bei den 20- bis 24-Jährigen (+13,4 %) und den über 60-Jährigen (+7,4 %) an.

Schulungen und aktive Betreuung

608 Personen befinden sich aktuell in Schulungsmaßnahmen des AMS Gmunden (+78 / +14,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das AMS Gmunden begleitet damit derzeit rund 2.151 Personen aktiv – arbeitslos vorgemerkte Personen und Schulungsteilnehmende zusammengenommen. Qualifizierung bleibt ein zentraler Hebel für die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt.

Dynamik am Arbeitsmarkt

Im Juni 2026 zeigt sich weiterhin reger Personenwechsel:

460 Personen wurden neu arbeitslos (−0,2 % zum Vorjahr)

542 Personen beendeten ihre Arbeitslosigkeit (−8,6 %)

davon 244 durch Arbeitsaufnahme (−26,7 %)

Der deutliche Rückgang bei den Arbeitsaufnahmen im Vorjahresvergleich verdient Beachtung und wird im Zusammenspiel mit der rückläufigen Stellennachfrage weiter beobachtet.

Stellen- und Lehrstellenmarkt

Beim AMS Gmunden waren im Juni 2026 gemeldet:

1.341 offene Stellen, sofort verfügbar (−263 / −16,4 % gegenüber Vorjahr)

73 offene Stellen, nicht sofort verfügbar (+6 / +9,0 %)

573 neu gemeldete offene Stellen im Juni (−25 / −4,2 %)

Am Lehrstellenmarkt zeigt sich ein ähnliches Bild:

20 Lehrstellensuchende (+4 / +25,0 %)

82 offene Lehrstellen, sofort verfügbar (−32 / −28,1 %)

Der Rückgang bei den offenen Stellen setzt sich damit den fünften Monat in Folge fort und spiegelt eine verhaltenere Nachfrage einzelner Branchen wider.

Fazit

Der Arbeitsmarkt im Bezirk Gmunden bewegt sich im Juni 2026 auf stabilem Niveau: Die Arbeitslosenquote von 3,4 % zählt weiterhin zu den niedrigsten in Oberösterreich, und die saisonale Entspannung seit dem Jänner-Höchststand ist deutlich sichtbar. Gleichzeitig verdienen der Rückgang bei offenen Stellen sowie die geringere Zahl an Arbeitsaufnahmen weiterhin Aufmerksamkeit.

„Der Juni zeigt ein stabiles Bild – mit Licht und Schatten. Erfreulich ist die deutlich rückläufige Jugendarbeitslosigkeit und der nach wie vor breite Lehrstellenmarkt. Gleichzeitig sehen wir, dass Frauen und langzeitarbeitslose Menschen stärker Unterstützung brauchen. Genau dort setzen wir mit gezielter Beratung und passenden Qualifizierungsangeboten an.“ Ilse Hankowetz, Leiterin des AMS Gmunden