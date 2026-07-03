Am Donnerstagnachmittag kam ein 16-jähriger Radfahrer in Scharnstein nach einem Überholmanöver zu Sturz. Der beteiligte Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Der Unfall ereignete sich gegen 17:20 Uhr im Ortsteil Viechtwang im Gemeindegebiet von Scharnstein. Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war mit seinem Fahrrad auf der Gemeindestraße Bruckmühle unterwegs, als er im Bereich Almau von einem schwarzen Pkw, vermutlich einem SUV, überholt wurde.

Sicherheitsabstand offenbar nicht eingehalten

Nach Angaben des Jugendlichen hielt der Pkw-Lenker den seitlichen Sicherheitsabstand nicht ein und schnitt ihn beim Überholen. Der 16-Jährige erschrak, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Radfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Lenker des schwarzen Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizeiinspektion Scharnstein ersucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer +43 (0)59133 4108 zu melden.