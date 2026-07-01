Ein Waldbrand am Arikogel hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Feuerwehr, Bergrettung, Polizei und Bundesheer ausgelöst. Dank des raschen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten im steilen alpinen Gelände stellten die Helfer jedoch vor große Herausforderungen.

Gegen 10.15 Uhr wurden die vier Feuerwehren des Pflichtbereiches Ebensee zunächst zu einem Brandverdacht alarmiert. Bei der Erkundung bestätigte sich der Waldbrand, worauf umgehend weitere Kräfte nachalarmiert wurden. Neben dem Waldbrandstützpunkt St. Agatha und der Einsatzführungsunterstützung des Abschnittes Bad Ischl rückten auch die Feuerwehr Scharnstein mit dem Kerosinanhänger zur Betankung der Hubschrauber sowie die Bergrettung aus.

Da sich der Brand in steilem und nur schwer erreichbarem Gelände befand, kamen Hubschrauber der Polizei und des Bundesheeres zum Einsatz. Sie transportierten Löschwasser und Material zur Brandstelle. Die Bergrettung unterstützte die Feuerwehr mit Seilsicherungen, damit die Einsatzkräfte die Löscharbeiten sicher durchführen konnten.

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Insgesamt standen rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bergrettung und Polizei mit 20 Fahrzeugen sowie zwei Hubschrauber im Einsatz. Während die Brandfläche zunächst auf rund 30 Quadratmeter geschätzt wurde, ergab die abschließende Kontrolle eine tatsächliche Ausdehnung von etwa 350 Quadratmetern.

Nach mehreren Stunden konnte der Waldbrand unter Kontrolle gebracht werden. Mannschaft und Material wurden anschließend sicher vom Berg gebracht. Eine Kontrolle der Brandstelle mittels Wärmebildkamera soll verbliebene Glutnester ausschließen. Aufgrund des steilen Geländes und der hohen Temperaturen waren die Einsatzkräfte über Stunden hinweg besonders gefordert. Für Donnerstagvormittag ist eine weitere Kontrolle des Brandplatzes vorgesehen. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.