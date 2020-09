ADAC Europa Classic am Wolfgangsee

„Wenn man die ADAC Euro­pa Clas­sic in sei­ner Regi­on zu Gast hat, darf man sich „von“ schrei­ben“, so WTG Chef Hans Wie­ser in sei­ner lau­ni­gen Abschluss­re­de, anläss­lich des Fest Emp­fan­ges zu wel­chem der ADAC ver­gan­ge­ne Woche in die Sca­la­ria gela­den hat­te.

Jähr­lich ver­an­stal­tet der ADAC, mit knapp 22 Mil­lio­nen Mit­glie­dern der größ­ten Auto­fah­rer­club Euro­pas, eine Aus­fahrt für Old­tim­er­lieb­ha­ber. In die­sem Jahr wur­de der Wolf­gang­see als Ziel aus­ge­wählt. Trieb­fe­der dahin­ter war nicht zuletzt Bri­git­te Stump­ner, rüh­ri­ge Che­fin des Rei­se­bü­ros Salz­kam­mer­gut Tou­ris­tik, wel­che die Ver­an­stal­tung ins Salz­kam­mer­gut hol­te.

Bereits im letz­ten Jahr war eine ähn­li­che Ver­an­stal­tung des ADAC zu Gast am Wolf­gang­see – die ADAC Moto Clas­sic für Old­ti­mer-Motor­rä­der.

In die­sem Jahr ver­brach­ten knapp 180 Old­tim­er­freun­de samt deren Fahr­zeu­gen bei herr­li­chem Wet­ter 4 Tage am Wolf­gang­see – als Tagungs­ort erwies sich die Sca­la­ria wie­der als per­fek­te Loca­ti­on, ja wur­de bei der Abschluss­ga­la von zahl­rei­chen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer als „die bis­her bes­te Ver­an­stal­tungs­lo­ca­ti­on seit Bestehen der ADAC Euro­pa Clas­sic“ bezeich­net.

Pro­mi­nen­te Star­ter schick­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer auf die ins­ge­samt 4 Tages­tou­ren, so z.B. der St.Wolfganger Bür­ger­meis­ter Franz Eisl, wel­cher auch am Begrü­ßungs­abend in der Sca­la­ria alle Old­ti­mer-Fans herz­lich will­kom­men hieß.

Die Reso­nanz auf die­se Tref­fen ist jedes Jahr enorm, so Hans Wie­ser, „bei 22 Mil­lio­nen ADAC-Mit­glie­dern die über ADAC-inter­ne Mit­glie­der­zeit­schrif­ten sowie Social Media aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen incl. Film und Foto­ma­te­ri­al dazu erhal­ten ver­ständ­lich.“

